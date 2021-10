Ko ti ne gre, te Janus dvigne, ko pa ti gre, poskrbi, da ne odletiš

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih letih najboljši slovenski tekmovalec v nordijski kombinaciji Vid Vrhovnik je poleti dobil potrditev, da je na pravi poti. Na veliki nagradi Mednarodne smučarske zveze (FIS) si je na štirih od petih tekem priskakal in pritekel točke, v skupni razvrstitvi pa je pristal v zlati sredini – na 28. mestu med 54 dobitniki točk. »Bilo je solidno. Zadovoljen sem z napredkom, na tekmah pa so se mi še pojavljale nekatere napake,« ni bil povsem zadovoljen 22-letni kombinatorec iz Škal pri Velenju. Povedal nam je tudi, zakaj je hvaležen skakalcu Anžetu Lanišku in njegovi ženi Nastji.