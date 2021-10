Kobajaši prepričljiv, Lanišek šesti

Japonski smučarski skakalec Rjoju Kobajaši (283,8 točke) je zmagovalec zadnje tekme poletne sezone velike nagrade v nemškem Klingenthalu. Japonec je danes ugnal dva Norvežana, Halvorja Egnerja Graneruda (259,7) in Johanna Andreja Forfanga (254,0). Najboljši Slovenec je bil Anže Lanišek (244,9) na šestem mestu. Točke so od Slovencev osvojili še Cene Prevc, Peter Prevc in Lovro Kos. Oba Prevca (238,8) sta bila na koncu izenačena na 14. mestu, Kos (235,4) pa je bil 18.

V finale se nista uvrstila Timi Zajc in Tilen Bartol, ki sta tekmovanje končala na 40. oziroma 41. mestu.



V skupnem seštevku poletne velike nagrade je slavil Granerud (380 točk) pred Poljakom Dawidom Kubackim (242) in Avstrijcem Janom Hörlom (225). Od slovenskih skakalcev je bil najvišje Lanišek na petem mestu (208). Svetovni pokal se bo tako za moške kot ženske začel novembra v ruskem Nižnem Tagilu. Moške prva tekma čaka 20., ženske pa 26. novembra.

