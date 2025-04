Kopitar pred končnico samozavesten: Z ekipno igro lahko pridemo daleč

Anže Kopitar bo s Kralji iz Los Angelesa še četrtič zapored v prvem krogu končnice lige NHL prekrižal palice z ekipo Edmontonom, starim znancem, ki je dobil vse tri prejšnje medsebojne obračune v tej fazi tekmovanja. A kapetan Kraljev se v svojo jubilejno, deseto končnico podaja optimistično in samozavestno, na krilih odličnega zaključka rednega dela sezone. V pogovoru za HockeyAcademy je razkril poglede na preteklo sezono in pričakovanja pred odločilnimi boji za Stanleyjev pokal.

Osnovni cilj sezone – uvrstitev v končnico – je bil izpolnjen z drugim mestom v pacifiški diviziji. »Zgodba se od tu piše znova,« poudarja Kopitar, a se vseeno ozre na uspešen redni del. Posebej izstopajo izjemne predstave na domačem ledu. »Čez celo sezono smo bili zelo dobri doma,« je za HockeyAcademy dejal Kopitar. »Tudi izkupiček zmag v primerjavi s porazi je bil veliko boljši kot prejšnja leta. Ne vem, če lahko izpostavim le en razlog. Zelo dobro smo igrali in izpolnili cilj.« Prednost domačega igrišča v prvem krogu je po njegovem lahko zelo pomembna.

Kralji so pravo formo ujeli v drugem delu sezone, kar kapetana še posebej veseli. »Januarja nismo igrali najbolje, zmage se niso nabirale, kot bi si želeli. Po turnirju štirih nacij pa smo ujeli formo, do konca sezone pa smo lepo tempirali vse skupaj,« razlaga Hrušičan. Ta dvig forme sovpada tudi s prihodom ruskega napadalca Andreja Kuzmenka, s katerim sta skupaj s Quentonom Byfieldom hitro našla pravo kemijo. »Zelo hitro smo se zelo dobro ujeli. To je zelo dober znak za nas tri in tudi za celo ekipo. Tudi statistika je bila dobra za vse tri. S tem bomo poizkusili nadaljevati tudi v končnici.«

Moč ekipe in izjemni vratar

Na vprašanje o največji prednosti Kraljev pred tekmeci Kopitar izpostavlja ekipno igro in globino. »Že v prejšnjih letih nismo imeli enega, ki bi bil čisto pri vrhu [strelcev]. To pomeni, da igramo pravo ekipno igro in da je vsak igralec od prvega do zadnjega zelo pomemben za našo ekipo.« Poudarja kakovost štirih napadov, kar naj bi ekipi pomagalo še bolj kot v preteklosti. Dejstvo, da je najvišje uvrščeni strelec Kraljev Adrian Kempe šele na 38. mestu lige, tako vidi kot dokaz uravnoteženosti.

Najvišje uvrščeni strelec Kraljev Adrian Kempe je šele na 38. mestu lestvice strelcev. FOTO: Ronald Martinez/AFP

Ogromno samozavesti ekipi vliva tudi vratar Darcy Kuemper, ki je bil statistično med najboljšimi v ligi. »To vliva samozavest. Vratarji so v končnici zelo pomembni, to vemo vsi. Darcy je bil letos čez celo sezono v vrhunski formi. Oba vratarja sta bila odlična, to je še ena pozitiva, ki jo bomo vzeli iz sezone in nesli naprej,« je jasen Kopitar.

Četrtič z Naftarji

Kljub optimizmu pa Kopitar ne beži od dejstva, da jih čaka izjemno težak nasprotnik. Soočenje z Edmontonom bo že četrto zapored v prvem krogu, vse tri prejšnje serije pa so dobili Naftarji. Mnogi ob tem omenjajo frustracijo, a kapetan ostaja osredotočen. »Dejstvo je, da je potrebno zmagati štiri tekme. Ni preveč pomembno kje, štiri moramo nabrati in upajmo, da gremo v naslednji krog.« Prednost domačega igrišča, ki jo imajo Kralji tokrat prvič v teh dvobojih, vidi kot »eno prednost«, a ne odločilne.

Na očitke o domnevni umazani igri Edmontona, ki so se znova pojavili po zadnji tekmi rednega dela, odgovarja mirno: »Naša miselnost je, da moramo zmagati štiri tekme. Kaj se bo dogajalo pred, med in po tekmi, pa niti ne bo preveč razlike. Mi moramo igrati. Igra je igra, ko je tekma, je tekma, takrat je potrebno igrati po najboljših močeh.«

Izboljšave opaža tudi pri igri z igralcem več, kjer so Kralji v zadnjem obdobju pokazali napredek, včasih tudi s petimi napadalci na ledu. »Mislim pa, da bo najbolj pomembno, kdaj bomo dosegli gole. Tudi, če nam igra z igralcem več ne steče, je pomembno, da v ključnem trenutku dosežemo zadetek.«

Osebni mejniki in pogled naprej

Kopitar je tudi v tej sezoni podrl nekaj osebnih mejnikov, a poudarja, da o tem ne razmišlja. »Za vse to bo čas po karieri. Trenutno je ena sama misel – da gremo v serijo z Edmontonom optimistično in pridemo naprej iz prvega kroga, kar nam v zadnjih treh letih ni uspelo.« Ob tem je čestital Alexandru Ovečkinu za neverjeten dosežek – podrtje rekorda Wayna Gretzkyja po številu zadetkov. »Sploh nisem mislil, da se bo to kdaj zgodilo. A Alex je 20 let v vrhunski strelski formi... Vrhunski, vrhunski dosežek.«

Kopitar je tudi v tej sezoni podrl nekaj osebnih mejnikov, a poudarja, da o tem ne razmišlja. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

Pred začetkom »petega letnega časa«, kot imenujejo končnico, kljub vsem izkušnjam še vedno čuti vznemirjenje. »Pred prvo tekmo bo verjetno tudi malo treme, kar je pravilno.« Verjame, da ima vsaka ekipa v končnici možnosti za končni uspeh. »Mi smo ena izmed teh ekip. Piše se nova zgodba in upam, da se bo iztekla najbolje kot se lahko.« Navijači Kraljev upajo, da to pomeni prvo dobljeno serijo končnice po letu 2014 in morda celo pohod proti tretjemu Stanleyjevemu pokalu.