Lovro Kos do svoje prve zmage v svetovnem pokalu

Lovro Kos (278,9) je zmagal na prvi tekmi za svetovni pokal smučarjev skakalcev v Lake Placidu v ZDA in prvič posamično slavil v pokalu. Drugi je bil Japonec Rjoju Kobajaši (278,1), tretji Norvežan Marius Lindvik (277,8). Na 19. mestu je bil Domen Prevc (258,8). Preostali trije slovenski predstavniki so nastop končali že po prvi seriji. Na 31. mestu je bil Maksim Bartolj (118,6) in je finale zgrešil za 3,1 točke, na 39. je končal Timi Zajc (110,6), na 42. pa Žak Mogel (104,5).

»Nisem pričakoval te zmage. Dobri skoki so jo prinesli in sem jo zelo vesel. A je pred nami še dolg dan za večerno tekmo dvojic,« je v prvi izjavi za organizatorje povedal Kos. Pred tem je imel že dve zmagi, od tega eno na superekipni tekmi dvojic letos v poljski Visli ter pred dvema letoma na ekipni tekmi v Oslu. Na prizorišču zimskih olimpijskih iger leta 1980, kjer je bil s četrtim mestom tedaj najbližje kolajni Bojan Križaj, je Kos dosegel šele drugo zmago slovenskih skakalcev v pokalu. Eno izmed svojih devetih, s katerimi je tretji na večni slovenski lestvici, je Primož Ulaga zmogel 17. decembra 1983.

Avstrijec Stefan Kraft, vodilni v seštevku pokala v tej zimi, je vodil po prvi seriji v Lake Placidu. Za vodilnim v pokalu je bil drugi njegov rojak Clemens Aigner, ki je imel 3,5 točke zaostanka, tretji je bil Kobajaši, ki je bil še 4,4 točke za Aignerjem. Kos je imel na šestem mestu pred finalom 8,2 točke zaostanka za vodilnim Kraftom in le 3,8 za tretjim mestom. Domen Prevc je po 123 m v prvem skoku v finalu skočil 3,5 metra manj in je s 16. mesta nazadoval na razpredelnici, a je po napakah tekmecev ob koncu serije izgubil le tri mesta.

Kos je letel, letel, letel ... FOTO: Erwin Scheriau/AFP

Imel trdne živce

Kos je 123,5 m iz uvodne serije nato dodal še 125 m in je za 1,1 točko ugnal dotlej vodilnega Lindvika, 12. po prvem skoku. Ker se je takoj za njima uvrstil tudi Avstrijec Michael Hayböck, četrti pred finalom, je Kos ostal na vrhu, ko je bila na zaletišču le še trojica najboljših prve serije.

Kobajaši, ki je dolgo čakal na zaletišču, je skočil 122 m in je le za 0,8 točke zaostal za Kosom. Ta si je tedaj zagotovil drugič v karieri zmagovalni oder. Aigner je komaj presegel 108,5 m in je v boju za uspeh karieri zaostal tudi za Prevcem na 22. mestu. Kraft je bil še slabši, 104 m je zadostovalo le za 24. dosežek tekme. Lovro Kos je bil najboljši že v kvalifikacijah, ko je skočil 126 metrov. V tem delu so bili Slovenci precej boljši kot nato v prvi seriji. Prevc je bil osmi, Zajc 10., Mogel 18., Bartolj pa 43.

Na štartnem seznamu je bilo le 51 tekmovalcev, tako da je izpadel smo Američan Decker Dean. Zato so se organizatorji odločili, da v nedeljo ob 15.15 po slovenskem času pred drugo posamično tekmo ne bodo imeli kvalifikacij in bodo nastopili vsi navzoči tekmovalci.

Lovro Kos je z zmago v Lake Placidu dosegel svojo prvo in 114. slovensko prvo mesto na tekmah svetovnega pokala. Skakalci imajo skupno sedaj 92 zmag, od tega 79 posamičnih, 12 ekipnih ter eno superekipno. Z naskokom najboljši med Slovenci je s 23 posamičnimi zmagami Peter Prevc, sledijo Primož Peterka (15), Primož Ulaga (9) in Robert Kranjec (7).

Nika Prevc je 28. januarja na Ljubnem dosegla prejšnjo slovensko zmago. Skakalke imajo 18 posamičnih ter dve ekipni zmagi, od tega eno superekipno, Slovenija pa je dvakrat slavila tudi na tekmah mešanih ekip.

Med skakalkami je posamično s šestimi zmagami, vse je dosegla v tej sezoni, Prevčeva prva, Nika Križnar je ostala pri petih zmagah. Na tretjem mestu je s tremi zmagami dvakratna olimpijska zmagovalka Urša Bogataj, ki je zaradi nosečnosti marca lani prekinila kariero.