Kopitar s petim golom sezone kraljem pomagal do zmage

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je na gostovanju v Nashvillu v severnoameriški ligi NHL pomagal svojim Los Angeles Kings do zmage s 3:0. Kopitar je bil strelec prvega gola na tekmi, s 16 obrambami pa se je izkazal tudi vratar Darcy Kuemper, ki je prvič to sezono, skupno pa 32. v karieri ohranil, svojo mrežo nedotaknjeno.

Adrian Kempe je k zmagi kraljev dodal gol in podajo, enkrat je zadel še Kevin Fiala, kralji pa so zmagali na zadnjih dveh od treh tekem in so ta čas na četrtem mestu zahoda.

Za Predators, ki so na predzadnjem mestu zahodne konference, je vratar Juuse Saros zbral 24 obramb.

Prvi je dober strelski večer kraljev v dvorani Bridgestone Arena odprl Kopitar, ki je za svoj peti zadetek v sezoni premagal vratarja Sarosa 6:36 minute pred koncem uvodne tretjine. Saros je ubranil prvi poskus kapetana kraljev, a je Kopitar pobral odbit plošček pred golovo črto in neubranljivo zadel.

Kopitar je še 70. v karieri dosegel prvi zadetek na tekmi, s čimer je prehitel Luca Robitailla (69) in se izenačil z rekorderjem Marcelom Dionnom (70) za največ v zgodovini kraljev.

Nashville Predators so na predzadnjem mestu zahoda. FOTO: Steve Roberts Usa Today Sports Via Reuters Con

Fiala, nekdanji hokejist Nashvilla, je 35 sekund po začetku zadnje tretjine povišal na 2:0, kralji pa so omejili Nashville na le tri strele na gol v tretji tretjini. Kempe je zapečatil končni izid z zadetkom v prazno mrežo.

»To je pravi način, kako poskrbeti za 'shutout', to je sad timskega dela. Nocoj smo odigrali res popolno tekmo. Na drugi strani je bila velika, fizična ekipa in odgovorili smo ji, če že ne narekovali ritma, na vsakem koraku. Lepo nas je bilo videti na ledu po tako dolgem potovanju,« je po zmagi za LA Kings Insider dejal eden od junakov večera Kuemper.

Naslednja tekma kralje čaka v noči na sredo po srednjeevropskem času, ko bodo gostovali še pri Minnesoti.

Vzponi in padci finalistov minule sezone Edmonton Oilers v ligi NHL se nadaljujejo. Tokrat so naftarji na domačem ledu z 0:3 izgubili proti New Jersey Devils, pri katerih se je z 31 obrambami izkazal vratar Jake Allen za svoj drugi shutout v sezoni, skupno pa 26. v karieri.

Pri Edmontonu še vedno zaradi poškodbe gležnja manjka zvezdnik Connor McDavid, ki je sicer že drsal z ekipo, vendar je počival še na tretji tekmi naftarjev. Jesper Bratt je za goste dosegel gol in podajo, med strelce sta se vpisala tudi Stefan Noesen in Timo Meier. Vragi so dobili tri od zadnjih štirih tekem.