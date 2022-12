Kranjec bo v Val d'Iseru lovil desete stopničke

Karavana tekmovalk in tekmovalcev v alpskem smučanju se je po koncu severnoameriške turneje preselila nazaj v Evropo, kjer se bo svetovni pokal konec tedna nadaljeval s preizkušnjami v tehničnih disciplinah. Moški del svetovnega pokala se bo ustavil v Val d'Iseru. Žan Kranjec bo v Franciji lovil desete veleslalomske stopničke.

Slovenska predstavnika sta pred 46 dnevi odlično odprla sezono tekmovanj na najvišji ravni. Kranjec je na ledeniški uverturi nad Söldnom 23. oktobra osvojil drugo mesto, zaostal je le za najboljšim smučarjem in veleslalomistom minule zime, Švicarjem Marcom Odermattom. V prvi deseterici sta bila dva Slovenca. Štefan Hadalin se je v beli cirkus po daljši odsotnosti vrnil z devetim mestom.

Po 27 letih sta bila spet dva Slovenca del veleslalomske deseterice na tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju. Kranjec bo v Val d'Iseru lovil deseto uvrstitev med najboljše tri na tekmah svetovnega pokala. Prav vseh deset uvrstitev na stopničke v svetovnem pokalu je zbral v veleslalomu. Od Slovencev sta na veleslalomih večkrat stali na zmagovalnem odru le izjemni Tina Maze, 28-krat, in Mateja Svet, 14-krat.

Tekmovalec iz Bukovice pri Vodicah, ki je 15. novembra dopolnil 30 let, je doslej dvakrat zmagal, prvič se je zavihtel na vrh pred štirimi leti na veleslalomu v Saalbach/Hinterglemmu, januarja 2020 pa je osvojil tudi veleslalom v Adelbodnu. V Val d'Iseru je bil doslej trikrat v najboljši deseterici, lani je bil deseti, leta 2018 deveti in leto pred tem sedmi. Kranjec je še bolj lačen novih vrhunskih uvrstitev po osvojenem olimpijskem srebru na letošnjih igrah na Kitajskem.

Na štartu sobotnega veleslaloma bo tudi Hadalin, ki ga čaka dvojni spored. Nastopil bo tudi v nedeljo na slalomu skupaj s Tijanom Marovtom, ki lovi svoj prvi preboj v najboljšo trideseterico. Na prizorišču v Franciji bo potekal sploh prvi moški slalom v sezoni 2022/23, na katerem bo prvi favorit Norvežan Henrik Kristoffersen, branilec zmage v posebnem seštevku v tej disciplini, slalomska mala globusa je osvojil tudi v letih 2016 in 2020.

Prvi favorit veleslaloma bo Odermatt, za katerim so po zmagi v Söldnu odlični nastopi tudi v hitrih disciplinah v Severni Ameriki. Na superveleslalomu v Lake Louisu je zmagal, na smuku in superveleslalomu v Beaver Creeku pa je zaostal zgolj za Norvežanom Aleksandrom Aamodtom Kildejem.

Neja Dvornik in Ana Bucik dolžnici v veleslalomu

Alpske smučarke se bodo ustavile v Italiji v Sestrieru, kjer bosta oba dneva spet tekmovali Neja Dvornik in Ana Bucik. Slovenki sta veliki veleslalomski dolžnici. V Killingtonu se Dvornikova ni uvrstila v finale, Bucikova pa je zdrsnila po progi v finalu in ostala brez uvrstitve po devetem mestu v prvi vožnji. Slalomska forma obeh ni vprašljiva. Bucik je novembra na vseh treh slalomih osvojila točke s šestim, 13. in sedmim mestom. Dvornik pa je bila 23., 15. in 19.

V Sestrieru bo po napovedih znova nastopila vodilna v svetovnem pokalu Mikaela Shiffrin. Američanka je zmagala na obeh slalomih v Leviju, na domačem terenu v Killingtonu pa je bila druga. Zmago sta si razdelili Švedinja Anna Swenn Larsson in Švicarka Wendy Holdener. Švicarka Lara Gut-Behrami pa je dan prej zmagala na veleslalomu, na katerem se je Shiffrin morala zadovoljiti s skromnim 13. mestom. Shiffrin je po za njo slabšem Killingtonu izpustila oba smuka in superveleslalom v Lake Louisu, namesto tega je dala prednost treningom slaloma in veleslaloma.