Kranjec na štartu kot peti, Hadalin kot 41.

Na štartu prve vožnje uvodnega moškega veleslaloma sezone 2022/23 bosta dva Slovenca. Žan Kranjec bo veleslalomsko tekmo začel s štartno številko pet, Štefan Hadalin pa s številko 41. V soboto zaradi slabih vremenskih razmer niso mogli izpeljati ženskega veleslaloma. Moška tekma za zdaj ostaja na sporedu z začetkom prve vožnje ob 10.00 in druge ob 13.00.

Prvi slovenski favorit za stopničke olimpijski podprvak Kranjec je v Söldnu že dobro tekmoval. Na tem veleslalomu je bil dvakrat tretji, prvič leta 2019 in nato še lani. Hadalin je bil lani v Söldnu 25., a je v nadaljevanju sezone zaradi osebnih težav januarja predčasno končal sezono ter že devet mesecev ni tekmoval.

Za prvega favorita za zmago velja najboljši smučar v minuli sezoni, Švicar Marco Odermatt, ki bo štartal kot tretji. Odermatt je zmagal na prvem in zadnjem veleslalomu v sezoni, v Söldnu in Courchevelu. Petindvajsetletnik je vmes dobil še tri veleslalome ter osvojil tudi naslov olimpijskega prvaka na Kitajskem. Sezono je prvič končal povsem na vrhu skupnega seštevka alpskih smučarjev ter na vrhu posebnega veleslalomskega seštevka za svoja prva kristalna globusa, velikega in majhnega.

Veleslalom bo s številko ena odprl Francoz Alexis Pinturault, ki je v Söldnu zmagal v letih 2016 in 2019.