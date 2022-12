Kriechmayr z drugo zmago v sezoni vrgel rokavico Kildeju in Odermattu

Vincent Kriechmayr je Avstriji prismučal 15. smukaško zmago na vedno zahtevni progi Stelvio. Na drugem in tretjem mestu sta Kanadčan in Norvežan James Crawford ter Aleksander Aamodt Kilde. Edini slovenski predstavnik Martin Čater je smuk končal na 39. mestu. Enaintridesetletni Kriechmayr je prišel do 14. zmage v svetovnem pokalu, sedme smukaške, prve na smukih v Bormiu.

Na drugem mestu tega smuka, ki je sicer po merilih spektakla v ozadju preizkušnje v Kitzbühlu, ampak ne po težavnosti, je nekoliko presenetljivo ime. Avstrijcu na prvem mestu se je najbolj približal 25-letni Kanadčan Crawford. Njegov zaostanek za Kriechmayrjem je znašal štiri desetinke sekunde. Crawford je na smukih v Bormiu prvič skočil na stopničke. Je pa tudi prvi Kanadčan, ki je na smukih na tem prizorišču posegel tako visoko.

Predstavniki »norih Kanadčanov« oz. Crazy Canucks, so bili pred Crawfordom trikrat tretji v Bormiu, in sicer Erik Guay, Jan Hudec ter Ed Podivinsky. Crawford je prišel do tretjič stopničk v svetovnem pokalu, drugih na smukih po tretjem mestu na smuku v Beaver Creeku. Zmagovalec treh smukov v tej sezoni Norvežan Aamodt Kilde je bil najhitrejši na zadnjem treningu. A je na petem moškem smuku v sezoni najboljšo in najbolj brezhibno vožnjo prikazal Avstrijec. Kilde smukaške uganke z imenom Stelvio še ni strl. Tokrat se je moral zadovoljiti s tretjim mestom, zaostal je 68 stotink sekunde. Kar je sicer najboljši dosežek Norvežana na smukih v Bormiu.

Kilde bo prvi favorit za zmago v četrtek, ko bo branil lansko superveleslalomsko zmago na tej progi. Na štartu zaradi gripe oziroma viroze ni bilo dveh odličnih smukačev. Tekmo sta izpustila zmagovalec tega smuka leta 2020 Avstrijec Matthias Mayer in smukaški as Beat Feuz. Švicar, ki je bil na treh smukih v Bormiu na stopničkah, bo januarja končal kariero s tekmami v Wengnu in Kitzbühlu.

Vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, Švicar Marco Odermatt, je lani na smuku v Bormiu zaostal zgolj za Dominikom Parisom, tokrat pa pristal tik pod zmagovalnim odrom na četrtem mestu, z zaostankom 1,46 sekunde. S sedmimi zmagami v Bormiu kralj Stelvia, domačin Paris, je bil na desetem mestu daleč od zmage. Se je pa v tej sezoni na svojem terenu prvič zavihtel v najboljšo deseterico.

Med 20 zmagovalci smuka v Bormiu je tudi Slovenec. Andrej Jerman je na ledenem Stelviu konkurenco kot prvi in za zdaj edini Slovenec pokoril 29. decembra 2009. Tokrat Slovencev ni bilo niti med najboljših 30. Miha Hrobat, ki je bil 20. na prvem preizkusu proge, je tekmo izpustil zaradi bolečin v hrbtu. Čater je bil v sredo edini Slovenec na startu, a je bil Celjanov nastop za pozabo. Zaostanek 5,14 sekunde je bil prevelik za vsaj premierno smukaško točko na tem prizorišču.