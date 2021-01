Kristoffersen odbil napad Zenhäuserna

Po padcu zmaga

Ramon Zenhäusern je pridobil veliko mest, a zmaga se mu je izmuznila. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

Samo še za Svindalom

Štefan Hadalin je v Chamonixu vpisal 12. in 15. mesto. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

Še brez deseterice, a stalen

Norvežanje v finalu odbil napad Švicarjain v Chamonixu dosegel 23. zmago v karieri, 19. v slalomu za svetovni pokal.Zehnäusern je tako kot včeraj osvojil drugo mesto. Tretji je bil njegov rojak, ki se je na zmagovalni oder povzpel s 30. mesta. Proga je bila mehka in težka, zato se je vrstni red močno spremenil.Najboljši Slovenec in edini finalistje bil 15. Naslednji konec tedna bodo na vrsti hitre discipline, tehnične bodo na svetovnem prvenstvu v Cortini.Kristoffersen je v 24 urah v drugo z odliko opravil popravni izpit ter zmagal na zadnjem slalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev pred svetovnim prvenstvom prihodnji mesec. Norvežan je pod Mont Blancom odbil vse napade tekmecev za prvo slalomsko zmago v Chamonixu.Kristoffersen je Norveški prismučal prvo zmago na slalomih v Chamonixu. Norveški as je po dveh odstopih na tem prizorišču le skočil na najvišjo stopničko. Slaloma v Chamonixu ni končal lani, prav tako se je z odstopom v prvi vožnji končal njegov sobotni slalom.Pod Mont Blancom je na snežni površini, mešanici grobe soli in vode, osvojil še 42. slalomske stopničke v svetovnem pokalu.To je njegova 19. slalomska zmaga v svetovnem pokalu. Tako po slalomskih stopničkah kot po slalomskih zmagah je najboljši še aktivni smučar ter četrti na večni lestvici. S 23. zmagami v svetovnem pokalu je postal drugi najboljši Norvežan. S tem dosežkom se je izenačil s, pred obema je les 36 zmagami.Pred nastopom slovenskega finalista je vodil Simonet, ki je mesto vodilnega prevzel kot prvi na startu finala s 30. izhodiščem prve vožnje. Hadalin (+0,93) ni bil tako podjeten kot v soboto. V finalu je bil boljši kot v prvi vožnji. A v cilju ni prevzel vodstva. Prišel je na peto mesto, za Simonetom je zaostal 93 stotink sekunde. Jubilejni 50. slalom je Hadalinu vseeno prinesel nove točke.Petindvajsetletni Vrhničan v tej sezoni še nima uvrstitve v najboljšo deseterico. Tej je bil najbližje v soboto z 12. mestom. Je pa zelo konstanten. Še na enajstem slalomu v svetovnem pokalu, devetem v tej sezoni, je osvojil točke. Ta konstantnost je seveda zelo dobra popotnica za svetovno prvenstvo, kjer bo Hadalin branil srebrno kolajno, ki jo je osvojil na SP pred dvema letoma v Areju v alpski kombinaciji. V Cortini d'Ampezzo bo kombinacija sestavljena iz superveleslaloma in slaloma.