Križnarjeva in Bogatajeva odlični v kvalifikacijah, Prevčeva prekratka

Najboljše slovenske smučarske skakalke so odlično opravile s kvalifikacijami za jutrišnjo zadnjo tekmo letošnje velike nagrade Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Klingenthalu. Nika Križnar je osvojila prvo mesto, Urša Bogataj pa je bila tretja.



Križnarjeva je s 128,5 metra poletela najdlje med vsemi. Zbrala je 121,4 točke, 2,9 več kot drugouvrščena Avstrijka Marita Kramer (124 m). Bogatajeva je na 140-metrski napravi v areni Vogtland doskočila pri 123,5 metra. Na četrtem in petem mestu sta pristali Japonki Sara Takanaši (121,5 m) in Juka Seto (125,5 m).



Zelo dobro se je odrezala tudi Jerneja Brecl (123,5 m), ki je bila šesta, najboljšo deseterico pa je zaokrožila Špela Rogelj (123 m). Skozi kvalifikacijsko sito se je od naših tekmovalk prebila tudi Katra Komar (108,5 m), ki je zasedla 35. mesto, na žalost prekratka pa je bila novinka med svetovno elito Nika Prevc (99 m), ki je kvalifikacije končala na 48. mestu.



Če bi 16-letna skakalka kranjskega Triglava ponovila svoja nastopa z uradnega treninga, na katerem je imela s 119,5 in 118 metri obakrat 16. dosežek, bi se zanesljivo uvrstila na tekmo, ki se bo jutri začela ob 11. uri.









Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: