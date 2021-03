Križnarjeva z drugim dosežkom kvalifikacij v Čajkovskem

Smučarske skakalke bodo v ruskem mestu Čajkovski končale sezono svetovnega pokala. V kvalifikacijah pred petkovo tekmo je najboljša Slovenka Nika Križnar osvojila drugo mesto, zaostala je le za Avstrijko Marito Kramer.



V današnjih kvalifikacijah je bila razred zase tretja najboljša skakalke sezone Marita Kramer, ki je skočila 98,5 metra in konkurenco premagala za več kot 13 točk.



Najbolj se ji je približala nosilka rumene majice Nika Križnar, ki je kljub krajšemu skoku 89 metrov postavila drugi najboljši rezultat (105,4), tretja je bila Norvežanka Silje Opseth (104,8).



Japonka Sara Takanaši, ki se s Križnarjevo ogorčeno bori za veliki kristalni globus, je s skokom 87,5 metra zasedla osmo mesto (95,1).



Na tekmo se je uvrstilo tudi preostalih pet Slovenk. Ema Klinec je bila šesta (89,5), Špela Rogelj sedma (87,5), Urša Bogataj 15. (84), Katra Komar 26. (81) in Jerneja Zupančič Repnic 37. (76).



Pred zadnjima posamičnima tekmama sezone ima vodilna Nika Križnar 751 točk, Sara Takanaši je tik za njo s 746 točkami, tretja je Maria Kramer s 660 točkami.



V Čajkovskem bo najprej v petek posamična tekma (13), v soboto ekipna tekma (13) in v nedeljo še zadnja posamična tekma v sezoni (8).



Rezultati kvalifikacij

1. Marita Kramer (Avs) 119,3 točke (98,5 metra)

2. Nika Križnar (Slo) 105,4 (89)

3. Silje Opseth (Nor) 104,8 (92)

4. Nozomi Marujama (Jap) 101,3 (88,5)

5. Anna Rupprecht (Nem) 98,8 (89,5)

6. Ema Klinec (Slo) 97,8 (89,5)

7. Špela Rogelj (Slo) 95,6 (87,5)

8. Sara Takanaši (Jap) 95,1 (87,5)

9. Daniela Iraschko-Stolz (Avs) 94,3 (87)

10. Juki Ito (Jap) 94,0 (85)

...

15. Urša Bogataj (Slo) 91,2 (84)

26. Katra Komar (Slo) 79,5 (81)

37. Jerneja Zupančič Repinc (Slo) 71,8 (76)

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: