Krstna zmaga mladega Japonca, od Slovencev najboljši Prevc

Na srednji skakalnici v Rasnovu so pod streho spravili še moško posamično tekmo za veliko nagrado pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS). Krstne zmage med (močno okrnjeno) svetovno elito se je veselil 21-letni Japonec Ren Nikaido, najboljši Slovenec pa je bil Peter Prevc na 14. mestu.

Nikaido je s skokoma, dolgima 93,5 in 96 metrov, zbral 253,4 točke, s čimer je za 0,9 točke ugnal drugouvrščenega Poljaka Pawla Waska (96 m in 99,5 m). Na tretjo stopnico zmagovalnega odra je skočil Bolgar Vladimir Zografski (100 m in 91 m), ki je po uvodni seriji celo vodil. Na nehvaležnem četrtem mestu je pristal Avstrijec Manuel Fettner (95 m in 94,5 m).

Skupni vrstni red v veliki nagradi FIS (4/6): 1. Stoch in Kubacki (oba Pol) 180, 3. Fettner (Avs) 150, 4. Wasek (Pol) 142, 5. Deschwanden (Švi) 116, 20. D. Prevc 52, 27. Vitez 40, 33. Bartol 30, 43. P. Prevc 18, 60. Presečnik 7, 71. Bombek (vsi Slo) 1.

Peter Prevc je skočil 90 in 94 metrov daleč ter prejel 224,9 točke. Po uvodni seriji je bil šele na 21. mestu, z osmim dosežkom finala pa je v drugo preskočil sedem tekmecev. Preostala naša skakalca Patrik Vitez (87 m in 91 m) in Jernej Presečnik (84,5 m in 87,5 m) sta se med 34 tekmovalci drug za drugim uvrstila na 23. oziroma 24. mesto. Še pred posamično tekmo so izpeljali premierno tako imenovano super moško preizkušnjo dvojic, na kateri sta bila Prevc in Vitez šesta.

Zmagala sta Avstrijca Fettner in Daniel Tschofenig, druga sta bila Poljaka Wasek in Stefan Hula, tretja pa Japonca Nikaido in Reruhi Šimizu.

Jutri bo v Rasnovu na sporedu še tekma mešanih ekip.

Vrstni red v pokalu narodov (5/9): 1. Poljska 1064, 2. Avstrija 747, 3. Japonska 494, 4. Nemčija 350, 5. Norveška 263, 6. Švica 225, 7. Slovenija 223, 8. Italija 89.