Kvalifikacije Kobajašiju, v paru Kos proti Petru Prevcu

Japonec Rjoju Kobajaši (139 točk) je zmagovalec kvalifikacij za tretjo tekmo novoletne turneje smučarskih skakalcev v svetovnem pokalu v Bischofshofnu. Od Slovencev je bil najvišje Lovro Kos (119,1) na devetem mestu. Na današnjo tekmo, ki bi morala biti v Innsbrucku, a je v torek odpadla zaradi vetra, se je uvrstilo vseh šest Slovencev.

Kos, na tej turneji najboljši od varovancev glavnega trenerja Roberta Hrgote, je skočil 127 m in končal na devetem mestu. Popoldne se bo v paru v prvi seriji pomeril z rojakom Petrom Prevcem (99,7), ki je skočil 121,5 m in zasedel 41. mesto. To mesto si je delil s Timijem Zajcem (99,7), ki ga čaka zahteven dvoboj z Avstrijcem Janom Hörlom.

Na tekmo sta se prepričljivo uvrstila tudi Žak Mogel (117,3) in Žiga Jelar (114,1). Mogel je skočil 124,5 m in zasedel 14. mesto, v paru pa se bo pomeril s Poljakom Jakubom Wolnyjem. Jelar je bil pol metra daljši od Mogela, a končal kot 18. Na tekmi se bo za preboj v drugo serijo pomeril z Japoncem Naokijem Nakamuro. Anže Lanišek (111,5) bo odprl današnjo tekmo in bo med izzivalci, saj je kvalifikacije sklenil na 26. mestu. V paru se bo pomeril z mesto boljšim Norvežanom Johannom Andrejem Forfangom.