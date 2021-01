Lampičeva samozavestno na finale novoletne turneje

Šok in jok

Lampičevi se smeji, saj bo v soboto na sporedu njena paradna disciplina sprint. FOTO: Blažž Samec/Delo



V Lahtiju brez Slovenije

Val di Fiemme bo od petka do nedelje gostil tri tekme svetovnega pokala v smučarskem teku, to bo obenem tudi zaključek novoletne turneje.se bo v finale prvega vrhunca sezone podala s petega mesta v skupnem seštevku pokala in osmega v seštevku turneje Tour de Ski. Lampičeva, edina Slovenka, ki je še v konkurenci novoletne turneje, se bo v petek najprej ob 15.35 podala v smučino na 10 kilometrov v klasični tehniki s skupinskim startom. »Prejšnji tekmi na novoletni turneji sem v klasični tehniki dobro odtekla, tudi 20 sekund in slabe pol minute zaostanka za zmagovalko ni veliko. Sem zdrava, a nas čaka najtežja proga na turneji, pomembno bo ohranjati stik z najboljšimi,« je na videokonferenci povedala Lampičeva.V soboto bo nato na programu paradna disciplina Lampičeve, ob 13.05 se bodo v sprintu klasično začeli izločilni boji. »Če primerjam mojo utrujenost iz prejšnjih sezon in sedanjo, lahko rečem, da je bila veliko večja kot tokrat po petih tekmah. Zato lahko grem bolj samozavestno naprej. Danes sem bila že na progi, je trda in težka kot vedno. A bom šla v tekmo sproščeno, glavni cilj pa je sobotna tekma in finale v sprintu. To je najmanj, kar lahko rečem, so pa dosegljive tudi stopničke.«Tekmovalka iz Valburge je tri dni po novem letu vendarle osvojila svoje devete stopničke v karieri v pokalu, ko so ji vrnili na tekaški progi osvojeno drugo mesto s prve tekme letošnjega toura ter je zdaj druga v seštevku sprintov v pokalu. Ima 221 točk ter le za 17 točk zaostaja za vodilno Švicarko. Prav slednja je padla, ko jo je Lampičeva že prehitela v spustu na prvi dan leta 2021.»Po petkovem sprintu, ko so mi povedali, da sem šesta, sem padla v jok, šokirana sem bila, saj nisem naredila ničesar narobe. A sem potem dobila drugo mesto nazaj, imam čisto vest. Potem sem lahko tekmovala bolj sproščeno. A prvi občutki so bili res slabi, šok in jok. Kaj takega se mi je zgodilo prvič v karieri, poleg tega sem bila že pripravljena na odhod na zmagovalni oder po tekmi. V sprintu se lahko zgodi marsikaj. Tudi v Dresdnu se mi je zlomila palica ... Ko si enkrat mimo tekmovalke, ne gledaš več, kaj se dogaja za tabo.«Vse to dogajanje pa ji je dalo dodaten zagon in v Val Müstairju je na tretji tekmi novoletne turneje zasedla četrto mesto in dosegla največji osebni uspeh na razdaljah, kar ji je uspelo na 10 kilometrov prosto, in to v zasledovanju, kjer je imela doslej najslabše izide. »Lani je bil pred zadnjo tekmo turneje moj cilj le rdeča majica za sprinterski seštevek in sem jo osvojila pred zadnjim vzponom. Letos pa sem tudi sebe presenetila, da sem lahko uspešna tudi na razdalji. Skrita želja tokrat je tudi skupni seštevek, bom pa težko ohranila osmo mesto v seštevku turneje. Če bi bila tekma na stadionu bi drugače gledala na vse skupaj,« je pojasnila Lampičeva.Po sobotni najkrajši tekaški disciplini namreč vse, ki bodo še v konkurenci, čaka brutalni vzpon na Alpe Cermis, ki ima cilj na nadmorski višini 3650 metrov. »Se bom potrudila po najboljših močeh. Lani mi ni bilo pomembno, kdaj pridem v cilj, in sem zato prišla čez črto nasmejana. Sem se pa 'matrala' prejšnja leta in tako bo skoraj gotovo tudi letos, ko se bom potrudila za čim boljši izid. A tisti klanec je res naporen, sem med višjimi tekmovalkami in me začnejo pošteno boleti tudi kolena, ker je tako velik naklon, vanj pa greš z nogami na široko in kolena še bolj trpijo, ko jih obremenjuješ v različnih smereh.«Lampičeva pogreša tudi slovensko ekipo, preostali tekmovalci so se namreč poslovili že konec prejšnjega tedna. Svetovni pokal se bo po Tour de skiju nadaljeval v drugi polovici januarja v Skandinaviji. V Lahtiju najprej slovenske ekipe ne bo, bo pa na naslednji tekmi v Falunu. Glavni slovenski trenerje pojasnil, da bodo imeli naslednji konec tedna v državno prvenstvo, po katerem bo določil ekipo za skandinavsko turnejo.