Lanišek drugi v kvalifikacijah, boljši le Stoch

Poljak Kamil Stoch (128,5 točke) je zmagovalec kvalifikacij za prvo tekmo sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih v ruskem Nižnjem Tagilu. Najboljši Slovenec je bil v spremenljivih razmerah Anže Lanišek (118,1), ki je zasedel drugo mesto. Na prvo posamično tekmo sezone so se uvrstili še trije varovanci glavnega trenerja Roberta Hrgote. Ko je bilo potrebno, je 25-letni Lanišek pokazal največ. Potem ko se je na obeh skokih za trening lani deveti skakalec sezone še nekoliko lovil, je v kvalifikacijah pristal pri 129 metrih in zasedel končno drugo mesto med 72 tekmovalci. Pred slovenskim asom je končal le Stoch, ki je dosegel daljavo dneva s 135 m. Zmagovalec minule sezone svetovnega pokala, Norvežan Halvor Egner Granerud, je bil le 24. (92,3).

Drugi najboljši Slovenec je bil Cene Prevc (95,7), ki je po dobrih skokih na treningu, na drugem je imel celo drugi izid, v kvalifikacijah skočil 114 metrov in zasedel 19. mesto. Tilen Bartol (89,1) je po dveh slabših skokih na treningu v kvalifikacijah zmogel 115,5 m in se na tekmo uvrstil s 27. dosežkom. Na tekmo se je uvrstil tudi Lovro Kos (81,8), ki je kot prvi od Slovencev opravil kvalifikacije in po 109,5 m dolgem skoku zasedel končno 34. mesto.

Od Slovencev je spodletelo Domnu Prevcu (69,6) in Timiju Zajcu (67,1), slednjega je Hrgota izpostavil kot enega od štirih slovenskih orlov, ki so v zadnjem delu priprav kazali najboljše skoke. Zajc pa je z 99 m dolgim skokom v kvalifikacijah in posledičnim 54. mestom zaostal za pričakovanji. Dve mesti pred njim je brez uvrstitve na tekmo ostal tudi najmlajši od bratov Prevc, ki je skočil 104 m. Sobotna posamična tekma bo na sporedu ob 16. uri po slovenskem času, ob isti uri se bo v nedeljo začela tudi druga preizkušnja letošnje sezone.