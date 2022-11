Lanišek dvakrat najboljši v Ruki, daleč leteli tudi preostali Slovenci

Ker so nemški smučarski skakalci na Finsko pripotovali brez opreme, so namesto kvalifikacij danes v Ruki izpeljali tri serije za uradni trening. Slovenci so kot za stavo nizali odlične nastope.

Anže Lanišek, ki brani lansko zmago, je bil v uvodnih dveh serijah (147 m in 139,5 m) najboljši med vsemi tekmovalci. Tretjemu skoku se je potem odpovedal. V zadnji seriji je nato najbolje skočil avstrijski zvezdnik Stefan Kraft (144 m).

Vrhunsko pripravljenost so potrdili tudi preostali trije naši reprezentanti. Žiga Jelar (145 m/6., 146 m/6. in 140,5 m/6.) je trikrat zapored preletel 140-metrsko znamko, po enkrat pa je to uspelo tudi Timiju Zajcu (98,5 m/42., 140 m/2. in 139,5 m/7.) in Lovru Kosu (134,5 m/24., 141 m/9. in 130,5 m/15.).

Zelo sta se 140 metrom približala tudi brata Prevc – Peter (135 m/9., 106 m/44. in 139 m/5.) in Domen (132,5 m/15., 84,5 m/50. in 136,5 m/9.). Kvalifikacije bodo jutri (od 7.30 naprej po srednjeevropskem času), obe tekmi – tako jutrišnja kot nedeljska – pa se bosta začeli ob 9. uri.