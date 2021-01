Lanišek drugi najdaljši, žal pa je po doskoku podrsal po snegu

Lanišek med najdaljšimi že v poskusni seriji

Lindvika ne bo niti v Innsbrucku

Marius Lindvik, ki je bil na prvi tekmi novoletne turneje v Oberstdorfu tretji, ne bo nastopil niti v Innsbrucku. Kot je izjavil norveški selektor Alexander Stöckl, so 22-letnemu skakalcu iz Søruma po težavah z zobobolom operirali čeljust. Vprašljiv je tudi njegov nastop v Bischofshofnu.

Po uvodni seriji tekme za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu je v najboljšem položaju norveški smučarski skakalec(137 m), ki ima vsega točko naskoka pred Poljakom(139 m), tretji pa je Kubackijev rojak(135 m). Od Slovencev je najvišje uvrščen(129,5 m), ki zaseda 16. mesto.Le mesto za njim je, ki je po imenitnem skoku, dolgem 138,5 metra, na žalost podrsal z rokami po snegu. Zaradi tega je prejel zelo nizke ocene za slog. Od naše šesterice si je nastop v finalu zagotovil le še(122 m/28. mesto).Prekratki za drugo serijo so bili(122 m),(122 m) in(118 m), ki so se od druge tekme 69. novoletne turneje poslovili na 37., 40. oziroma 44. mestu.Lanišek je sicer vrhunsko pripravljenost potrdil že v poskusni seriji. S 136,5 metra je imel četrti dosežek za Granerudom (137 m) ter PoljakomaPiotrom Zylo (141 m) in Stochom (139 m).Zelo dobro sta se odrezala tudiCene Prevc (129 m) in Peter Prevc(135 m), ki sta imela deveto oziroma 14. oceno, štiri mesta za svojim najstarejšim bratom pa je bil Domen Prevc (128 m). Slabše sta skočila Žiga Jelar(120 m) in Bor Pavlovčič (121,5 m), ki sta imela 39. oziroma 42. dosežek.