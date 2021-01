Lara Gut-Behrami presenetila še samo sebe

Rezultati superveleslaloma v Garmisch-Partenkirchnu:

1. Gut-Behrami (Švi) 1:15,70, 2. Vickhoff Lie (Nor) + 0,68, 3. Gagnon (Kan) 0,93, 4. Goggia (Ita) 1,00, 5. Scheyer (Avs) 1,16 ... 25. Ferk (Slo) 2,54.

Vrstni red v svetovnem pokalu – superveleslalom (4/7):

1. Gut-Behrami (Švi) 345, 2. C. Sutter (Švi) 205, 3. Ledecka (Češ) 196, 4. Brignone (Ita) 187, 5. Tippler (Avs) 180, 28. Ferk 27, 34. Štuhec (obe Slo) 16.

Švicarkaje v svojo korist odločila prvega od dveh superveleslalomov za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu. Z dosežkom 1:15,70 je za 0,68 sekunde prehitela drugouvrščeno Norvežanko, tretje mesto pa si je prismučala Kanadčanka(+ 0,93).Lara Gut-Behrami je tako dosegla že tretjo letošnjo zmago in skupno 29. v svetovnem pokalu. Z njo je prijetno presenetila tudi sebe. »Občutek, ki me je spremljal med smučanjem, sploh ni bil dober,« je priznala 29-letna zvezdnica iz Švice in pristavila: »Preprosto sem pustila smučem, da so drsele čim bolj gladko, obenem pa sem poskušala smučati čim bližje vratcem.«Edina Slovenka na štartu nadomestnega superveleslaloma iz St. Moritza je bila, ki je med 51 tekmovalkami iz 15 držav zasedla 25. mesto. Za zmagovalko Laro Gut-Behrami je zaostala za 2,54 sekunde.se je odpovedala svojim nastopom v Garmisch-Partenkirchnu, ker se želi čim bolje pripraviti za bližnje svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo (med 8. in 21. februarjem).Jutri bo na progi Kandahar še drugi superveleslalom, zeleno luč zanj bodo prižgali ob 11. uri.