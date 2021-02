Lara se je sredi prvenstva odpeljala domov v Videm

Če je smuk kraljevska disciplina alpskega smučanja, potem je Corinne Suter, ki je bila najhitrejša na znameniti progi Olympia delle Tofane, novopečena kraljica belega cirkusa. Na prestolu je zamenjala Mariborčanko Ilko Štuhec, ki je smučarkam »vladala« kar štiri leta.



Švicarska šampionka je na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo osvojila že dve kolajni, ob zlati v smuku še srebrno v superveleslalomu. Po obeh tekmah ji je na zmagovalnem odru družbo delala tudi njena rojakinja Lara Gut-Behrami (1. v superG in 3. v smuku), s katero se Corinne odlično razume.



»Ko mi ni šlo, mi je Lara stala ob strani in me spodbujala. Tega ne bom nikoli pozabila!« je Suterjeva hvaležna Gut-Behramijevi, ki se je po sobotni tekmi iz Cortine d'Ampezzo odpeljala v 150 kilometrov oddaljeni Videm, kjer živi z možem Valonom Behramijem, nogometašem Genoe. Kakor so zapisali novinarji švicarskih časopisov, se je odpravila domov, da bi si malo odpočila in napolnila baterije pred naslednjimi preizkušnjami na svetovnem prvenstvu v Cortini.



