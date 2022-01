Legendarni Finec si je moral slednjič poiskati pomoč

Le nekaj dni po tem, ko je za en vikend skočil iz zasluženega športnega pokoja in se na finskem državnem prvenstvu na veliki skakalnici v Lahtiju ovenčal z bronasto kolajno, se je Janne Ahonen izpovedal na finski nacionalni televiziji Yle. V daljšem pogovoru je eden od najboljših smučarskih skakalcev v zgodovini priznal, da trpi zaradi alkoholizma.

»Zdaj sem okrevajoči alkoholik. Iz dneva v dan se upiram skušnjavi, da bi znova popil kakšen vrček piva,« je zaupal Ahonen, ki se lahko pohvali s 36 posamičnimi zmagami za svetovni pokal, s katerimi na večni lestvici drži visoko peto mesto. Da zaužije preveč alkohola, je lastnik dveh velikih kristalnih globusov (2003/04 in 2004/05) spoznal leta 2013. »Količine popitega alkohola so bile že prek razumnih meja. Zato sem se takrat odločil, da bom končal s pitjem,« je razkril 44-letni Finec in pristavil, da je dobrih sedem let zdržal brez kapljice alkohola. Toda alkoholizma s tem še ni premagal.

Spomladi 2020 je rekorder po številu lovorik na novoletni turneji (5) spet odprl zamašek. »Bil sem s prijatelji in si privoščil nekaj pločevink piva, misleč, da to ni nič takšnega, da sem se v teh sedmih letih nekaj naučil in postal pametnejši. Kakšna zmota! Čez noč sem se znašel v istem položaju, v kakršnem sem bil pred dobrimi sedmimi leti,« se je razgovoril Ahonen, ki si je nato poiskal pomoč. Zdaj je spet trezen.