Legendarni Norvežan upa, da se bodo ruski športniki vendarle zamislili

Norvežani so bili med prvimi, ki so po napadu Rusije na Ukrajino na svojih tekmovanjih prepovedali udeležbo ruskim in beloruskim športnikom. Tako so jim, denimo, še pred Mednarodno smučarsko zvezo (FIS) prižgali rdečo luč za nastope na norveški turneji v smučarskih skokih in tekih.

Še zlasti ruski tekači so se nadvse ostro odzvali na sankcije, s katerimi se nikakor ne morejo sprijazniti. Nekdanja šampionka Jelena Välbe, ki zadnja leta deluje kot predsednica ruske organizacije v smučarskem teku, je obtožila vodjo norveške zveze Erika Rösteja, da je med glavnimi krivci za ukrepe zoper njihove športnike, napadla je tudi Vegarda Ulvanga, predsednika izvršnega odbora za tek na smučeh pri FIS.

Toda nekdanji vrhunski norveški tekač ji ni ostal dolžan. »Dejstvo je, da je Rusija napadla Ukrajino, ki je članica FIS. Zato preprosto ne moremo dovoliti, da bi ruski športniki tekmovali naprej, kot da se ni nič zgodilo, medtem ko ukrajinski zapuščajo tekmovanja, ker hodijo branit svojo domovino,« zaradi ruskih zahtev, da bi njihovim športnikom spet dovolili tekmovati, zmajuje z glavo Ulvang.

»Kar se zdaj dogaja v Ukrajini, je res žalostno! Upam, da se bodo Jelena Välbe in ruski športniki zamislili. Da se bodo vprašali, zakaj so odgovorni proti njim sprejeli takšne ukrepe. To namreč niso sankcije proti ruskemu teku in športu, temveč proti ruskim oblastem. Kar počnejo v Ukrajini, je katastrofa za Evropo!« je še pribil 58-letni Norvežan, skupni zmagovalec svetovnega pokala v sezoni 1989/90, ki se lahko pohvali tudi s tremi zlatimi lovorikami z olimpijskih iger v Albertvillu 1992.