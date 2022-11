Lepo je opazovati razvoj Slovenije, napredek v 30 letih je velikanski

V nadaljevanju preberite:

Kaj je legendarni skakalni trener Mika Kojonkoski v ekskluzivnem intervjuju za Delo povedal o krizi finskih smučarskih skokov, v katerih od letošnje pomladi deluje kot vodja panoge, kakšne cilje si je zastavil s svojimi sodelavci, kako gleda na slovenske skakalce, kdo so po njegovem favoriti nove sezone, ki se bo v petek začela v Visli, kako je opisal svoje sodelovanje s Kitajci, ki se je lani odmevno končalo v Planici, kateri Slovenci delujejo v finski reprezentanci, kakšen pogled ima 59-letni Finec na vpliv tekmovalnih dresov in diskvalifikacije v prejšnji sezoni, kakšno mnenje ima o zgodovinski prvi tekmi skakalk na letalnici, ki bo prihodnje leto v Vikersundu, kaj je dejal glede Planice in tamkajšnjega nordijskega SP 2023, kako je opazoval razvoj Slovenije v zadnjih dobrih 30 letih ...