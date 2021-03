Letalnica bratov Gorišek bo prihodnji teden od torka do nedelje gostila veliki finale svetovnega pokala v smučarskih skokih oziroma poletih, ki bo – tako kot decembrsko svetovno prvenstvo – znova minilo brez gledalcev. Za sklepno dejanje se je prijavilo 78 skakalcev iz 16 držav.



»Želeli smo si, da bi lahko v živo pozdravili tudi gledalce, vendar jih letos na žalost še ne bo. Na žalost so v vodo padla tudi vsa prizadevanja, da bi določenemu številu ljubiteljev skokov omogočili ogled iz vozil,« je razkril Tomaž Šušteršič, generalni sekretar prireditvenega odbora Planica. A bodo znova pripravili virtualno navijaško tribuno, prek katere se bodo lahko privrženci vklapljali v tekmovanje.



Proračun finala s tremi posamičnimi in eno ekipno preizkušnjo znaša nekaj manj kot poldrugi milijon evrov, kar pomeni, da je za polovico nižji kot pred tem. »Ker ne bo gledalcev, bo izpad prihodkov 35-odstoten. Zato smo se morali zelo potruditi in obrniti vsak evro, da se bomo s končnim izračunom približali pozitivni ničli,« je še dejal Šušteršič.



Novi vodja tekmovanja v Planici je Aljoša Dolhar, ki pravi, da so na letalnici že pripravili zaletno smučino, s stroji pa naj bi dela dokončali do petka popoldne. »Letalnica bo pripravljena tudi za svetovni rekord, toda veste, da se tega ne da načrtovati,« je povedal Dolhar, ki je kot vodja tekmovanja nasledil Jelka Grosa.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: