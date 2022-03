Timi Zajc poletel tik pod vrh, na njem je Marius Lindvik

Olimpijski prvak iz Pekinga 2022, Norvežan Marius Lindvik ((854,2 točke), vodilni po prvem dnevu svetovnega prvenstva v poletih v domačem Vikersundu, je novi svetovni prvak. Slovensko bero kolajn je s srebrno po izvrstnem četrtim poletom dopolnil odlični Timi Zajc (844,3), ki je v zadnji seriji preskočil svetovnega rekorderja, dotlej drugega Avstrijca Stefana Krafta (837,5 točke), nato pa so se v mini slovenskem prvenstvu zvrstili: četrti Peter Prevc (808,2), peti Anže Lanišek ((806,1) in šesti Domen Prevc (802,2).

Zajc, ki je lov na kolajno napovedal že z osebnim rekordom v poskusni seriji, ko je poletel do 245 metrov, je tudi v tretji seriji dosegel daljavo tekme pri 243,5 meta. Vendar so bile ocene nižje, saj ni naredil telemarka. Z zbirom 629,9 točke ima pred zadnjo od štirih serij 28 točk zaostanka za Lindvikom. Tik za Zajcem je četrti Domen Prevc (626,1 točke), ki je z mesto nižjega naleta pristal pri 222,5 metra, peti je Peter Prevc (617,7), sedmi po prvih dveh serijah, ki je poletel do 237 metrov, šesti pa Lanišek (604), katerega polet je meril 221 metrov. Branilec naslova, Nemec Karl Geiger (582,5) je osmi in ne bo ubranil zmage iz Planice 2020.

Osma slovenska kolajna v kraljevski disciplini

Slovenski smučarski skakalci so na 27. svetovnem prvenstvu v poletih natanko 50 let po prvem prvenstvu v Planici leta 1972 osvojili še osmo kolajno. Slovenija ima za zdaj le dva svetovna prvaka v kraljevski disciplini skokov, Petra Prevca in Roberta Kranjca.

Svetovna naslova sta osvojila leta 2016 na Kulmu Peter Prevc, leta 2012 pa v Vikersundu Robert Kranjec.

Peter Prevc ima v zbirki odličij s SP na letalnicah še bron iz Harrachova 2014 ter srebro z moštvene tekme, ki so ga leta 2018 v Oberstdorfu poleg Petra Prevca osvojili še Domen Prevc, Anže Semenič in Jernej Damjan.

Prvi je slovensko kolajno na SP letalcev še v dresu Jugoslavije osvojil Primož Ulaga, ki je bil srebrn leta 1988 v Oberstdorfu. Na naslednjo kolajno so Slovenci čakali do leta 1996, ko je bil Urban Franc bronast na Kulmu. Nato je sledil zmagoviti Vikersund 2012, kjer je Kranjec zmagal, Slovenija pa je osvojila še ekipni bron v postavi Kranjec, Jernej Damjan, Jurij Tepeš in Jure Šinkovec.

Izidi svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Vikersundu.

1. Marius Lindvik (Nor) 854,2 točke (232,5 m/226,5/230/224,5), 2. Timi Zajc (Slo) 844,3 (242,5/218/243,5/235,5), 3. Stefan Kraft (Avt) 837,5 (225,5/230/227/213), 4. Peter Prevc (Slo) 808,2 (236/207,5/237/223), 5. Anže Lanišek (Slo) 806,1 (230/211,5/221/231), 6. Domen Prevc (vsi Slo) 802,2 (231,5/222,5/222,5/216), 7. Michael Hayböck (Avt) 780,9 (227,5/209/217/227) 8. Karl Geiger (Nem) 769,2 (209/199/234,5/220,5) ...

Vse slovenske kolajne na SP v poletih:

ZLATI: Robert Kranjec, Vikersund 2012, Peter Prevc, Kulm 2016,

SREBRNE: Primož Ulaga, Oberstdorf 1988, Timi Zajc, Vikersund 2022, ekipno: Oberstdorf 2018 (Anže Semenič, Jernej Damjan, Domen Prevc, Peter Prevc),

BRONASTE: Urban Franc, Kulm 1996, Peter Prevc, Harrachov 2014, ekipno: Vikersund 2012 (Jernej Damjan, Jurij Tepeš, Jure Šinkovec, Robert Kranjec)