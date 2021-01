Maratonska tekma z eno serijo Granerudu, Jelar najboljši Slovenec

Žiga Jelar je bil tokrat najuspešnejši Slovenec. FOTO: SZS

Granerud prvi tudi skupno

Norvežan154,3 točke) je zmagovalec druge posamične tekme za svetovni pokal v nemškem Willingenu. Na maratonski tekmi z eno serijo je premagal Poljaka(135,0) na drugem in Nemca(132,9) na tretjem mestu. Najboljši Slovenec je bil(117,2), skrajšano tekmo je končal kot 12.Jelar je na tekmi v spremenljivih vetrovnih razmerah skočil 135,5 metra in na koncu zasedel 12. mesto. S tem je prišel do druge najboljše uvrstitve v tej sezoni. Boljši, deseti, je bil le v Oberstdorfu na novoletni turneji. V soboto četrtouvrščeni(115,8) je bil tokrat 15., potem ko je moral zelo dolgo čakati na svoj nastop.Veter je mešal štrene tudi najboljšim skakalcem te zime. Mesto za Pavlovčičem je namreč končal(114,6), ki je v zahtevnih razmerah skočil 124 metrov. Več sreče je imel Eisenbichler, ki je skočil 143 metrov, a ostal za Žylo.Zadnji se je po dolgem čakanju po največji izmed velikih skakalnic podal vodilni v skupnem seštevku Granerud in pristal pri 149 metrih ter kljub ne ravno najboljšim razmeram slavil zmago z 19,3 točke razlike. Slavil je osmič to sezono, potem ko pred tem v karieri nikoli ni okusil slasti zmage.Do točk se je od Slovencev zavihtel tudi(106,3), ki je bil 29. Znova se je nastop ponesrečil(91,5), saj je bil na 43. mestu najslabši med slovenskimi orli. Pred njim je bil(93,3) na 39. mestu.Edina današnja tekmovalna serija je štela tudi v boju za posebno denarno nagrado 15.000 evrov. V seštevku Willingen 6, ki je po odpovedanih kvalifikacijah in drugi seriji današnje tekme postal Willingen 4, je zmago gladko slavil Granerud. Na koncu je imel 41 točk prednosti pred rojakomNaslednje tekme svetovnega pokala bodo prav tako v Nemčiji, in sicer v Klingenthalu. Tja je Mednarodna smučarska zveza tekme prestavila iz japonskega Sapora, kjer so jih morali organizatorji odpovedati zaradi pandemije novega koronavirusa.1. Halvor Egner Granerud (Nor) 154,3 točke (149,0 m)2. Piotr Žyla (Pol) 135,0 (137,0)3. Markus Eisenbichler (Nem) 132,9 (143,0)4. Klemens Muranka (Pol) 127,6 (134,5)5. Daniel Andre Tande (Nor) 125,9 (128,0)6. Stefan Kraft (Avt) 124,5 (136,0)7. Daniel Huber (Avt) 121,9 (129,0)8. Pius Paschke (Nem) 121,2 (128,0)9. Simon Ammann (Švi) 119,4 (131,0)10. Dawid Kubacki (Pol) 118,9 (130,0)1. Halvor Egner Granerud (Nor) 1206 točk2. Markus Eisenbichler (Nem) 8883. Kamil Stoch (Pol) 7254. Piotr Žyla (Pol) 6025. Robert Johansson (Nor) 5796. Dawid Kubacki (Pol) 5688. Karl Geiger (Nem) 4899. Marius Lindvik (Nor) 48210. Daniel Huber (Avt) 417