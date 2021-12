Maribor tretjič zapored brez Zlate lisice

Tisto, česar so se v Mariboru bali, se je uresničilo: že tretjo zimo zapored ne bo tekmovanja alpskih smučark za Zlato lisico! Snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze (FIS) Markus Mayr je danes preveril snežno podlago na progi za 58. Zlato lisico v Mariboru. Sodba snežnega kontrolorja ni pomenila dobrih novic za organizatorje ženskih tekem pod Mariborskem Pohorjem. V Mariboru že tretje leto zapovrstjo ne bodo mogli izpeljati tradicionalnega tekmovanja. Organizatorji so začeli preverjati možnosti za izvedbo tekmovanja v Kranjski Gori in bi si želeli, da bi lisica ostala v Sloveniji.

Kot je povedal Srečko Vilar, generalni sekretar Zlate lisice, bo predvidoma jutri znano, ali bo Zlata lisica ostala v Sloveniji ali bo nadomestna lokacija za veleslalomsko in slalomsko tekmo alpskih smučark drugje. Za zdaj še ni jasno, ali bo prvi januarski konec tedna, 8. in 9. januarja, poligon Podkoren prizorišče dveh tekem za točke svetovnega pokala alpskih smučark, najprej veleslalomske in dan kasneje še slalomske.

Morebitno oviro predstavljajo strogi protokoli za zajezitev okužb s covidom-19. Mednarodna smučarska federacija namreč zahteva, da za zagotovitev varnega tekmovalnega mehurčka v hotelskih nastanitvah ni turistov. »Konkretno bomo zdaj naredili vse, da se tradicija ne prekine ter da se tekmi izvedeta v Sloveniji. Ne gre pa le za progo, temveč tudi za nastanitve, Kranjska Gora je polna, zato moramo preveriti možnosti na Bledu, tudi z vidika covidnih ukrepov in zagotovitve varnega mehurčka za tekmovalke,« pravi Vilar.

Se mariborski tekmi spet selita na Gorenjsko? FOTO: Matej Družnik

Centimetrski manko

Mayr, ki opravlja funkcijo direktorja tehničnih disciplin svetovnega pokala za ženske, je v Maribor pripotoval neposredno s slaloma v Lienzu, kjer je nadomeščal Petra Gerdola, direktorja ženskih tekem svetovnega pokala, ki je odsoten zaradi okužbe z novim koronavirusom. »Žal, sneg in vreme ne dopuščata izvedbe tekmovanja v Mariboru,« je pričakovano odločitev sporočil snežni kontrolor. »Celotnen položaj je takšen, da 8. in 9. januarja tukaj ni mogoče izvesti tekmovanja za svetovni pokal. Snega na progi ni dovolj, ponekod ga je le nekaj centimetrov, hkrati pa je vremenska napoved še zelo slaba,« je še dejal.

Nazadnje je bila Zlata lisica pod Mariborskim Pohorjem leta 2019, nato je sledila selitev lisice na Gorenjsko. Organizatorji so se v zadnjih dneh trudili z umetnim zasneževanjem, a želene ohladitve ni bilo. Karavana alpskega smučanja se bo sicer po novem letu najprej ustavila v Zagrebu, kjer se bodo na Sljemenu v slalomu merili alpske smučarke 4. januarja in naslednji dan še alpski smučarji.