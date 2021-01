Mariborčani dobili dodatnih 24 ur, snežna kontrola 8. januarja

Snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze in tekmovalni direktor za tehnične discipline ženskega svetovnega pokala Markus Mayr je sporočil, da si bo progo za 57. Zlato lisico v Mariboru ogledal 8. januarja, torej dan kasneje, kot je bilo sprva načrtovano.



Sprva bi moral tekmovalno progo preveriti že danes, vendar je zaradi snežnih razmer in vremenske napovedi, ki obeta ohladitve, kontrolo prestavil za en dan.



»Napovedana ohladitev obeta, da bodo snežni topovi končno začeli delati tudi na spodnjem delu s polno močjo. V cilju je snežna tovarna sicer izdelala veliko snega, ki ga bomo potrebovali za ciljno areno, po progi pa je razporejenih dovolj topov. S snežnim kontrolorjem se bomo nato dogovorili o nadaljnjih korakih pri pripravi proge,« je na spletni strani Zlate lisice sporočil generalni sekretar tradicionalnega tekmovanja na Mariborskem Pohorju Srečko Vilar.



Po načrtih bo Maribor 16. in 17. januarja gostil dve veleslalomski tekmi za svetovni pokal alpskih smučark, namesto klasičnega lisičkinega sporeda, ki ga sestavljata veleslalom in slalom.



»Imeli smo dež in precej visoke temperature, ki so nas spravljali v slabo voljo. Toda na vse že gledamo z več upanja. Proga je trenutno pripravljena do Trikotne jase, potrebujemo pa hladno vreme, da zasnežimo zadnji del, torej slalomsko progo,« je v pogovoru s slovenskimi mediji v začetku tedna nič kaj optimistično stanje predstavil Vilar.



Težave s snegom postajajo stalnica tekem v Mariboru. V zadnjih desetih letih so lisičke na Pohorju manjkale na petih prireditvah, nazadnje lani, ko so smučarke še enkrat več gostovale v Kranjski Gori na progi v Podkorenu, ki sicer tradicionalno marca gosti moško tekmovanje za svetovni pokal za pokal Vitranc.



Zlato lisico so lani zelo uspešno izpeljali na vitranški strmini, celo s slovenskimi stopničkami, tretjim veleslalomskim mestom domačinke iz Podkorena Mete Hrovat. Je pa covid-19 kruto zarezal v načrte organizatorjev pokala Vitranc, saj tekmovanja, kljub odlični progi in pogojem, zaradi pandemije novega koronavirusa niso mogli izpeljati.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: