Martin Schmitt ob Pavlovčičevem sijajnem skoku ostal celo brez besed

Kako so nekdanji skakalni asi, strokovni komentatorji na televizijskih postajah Eurosport, ORF in ZDF, minuli konec tedna v Klingenthalu pospremili odlične skoke Bora Pavlovčiča, ki se je s tretjim in drugim mestom veselil svojih prvih stopničk v svetovnem pokalu, s čim je mladi slovenski skakalec naredil največji vtis na legendarna Antona Innauerja in Martina Schmitta ...