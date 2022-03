Mastnak v polfinalu, konec za Koširja, Marguča in Kotnikovo

V moške izločilne boje sta se uvrstila Tim Mastnak in Žan Košir. Spodletelo pa je Roku Marguču ter pri dekletih Glorii Kotnik. Olimpijski podprvak Mastnak je v kvalifikacijah zasedel drugo mesto, za 11 stotink sekunde je zaostal le za Italijanom Edwinom Corattijem. Košir je bil 11. s 87 stotinkami zaostanka, Marguč pa je pristal na 22. mestu, za finalnimi boji je zaostal za tri desetinke sekunde.

Mastnak se je v osmini finala nato udaril z Južnim Korejcem Kim Sangkyumom in ga premagal za 38 stotink sekunde, Košir pa ni imel sreče v dvoboju s Poljakom Oskarjem Kwiatkowskim, saj je odstopil in se poslovil od boja za stopničke. Mastnak se je v četrtfinalu pomeril z italijanskim veteranom Rolandom Fischnallerjem in ga ugnal za 17 stotink sekunde. Rdeča proga je bila srečna za vse štiri zmagovite četrtfinaliste, kot zadnji je Avstrijca Andreasa Promeggerja (+ 0,20 sekunde) izločil Kwiatkowski, ki bo tudi tekmec Mastnaka v drugem polfinalu, v prvem se bosta udarila Južni Korejec Lee Sangho in najhitrejši iz kvalifikacij, Italijan Coratti.

Med dekleti se Kotnikovi za las ni uspelo prebiti v izločilne boje. Bronasta z olimpijskih iger v Pekingu je bila v kvalifikacijah 17., za 16. mestom je zaostala za šest stotnik sekunde. Najhitrejša je bila Nemka Ramona Hofmeister, bronasta na Rogli na lanskem svetovnem prvenstvu v paralelnem slalomu.

Finalni boji so se začeli ob 13. uri.