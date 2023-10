Mikaela Shiffrin: Kakšen smisel ima tekmovati v teh razmerah?

Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin se sprašuje o smiselnosti termina uvoda smučarske sezone z veleslalomom v Söldnu, ki se bo začela čez 14 dni na ledeniku Rettenbach. Sama ocenjuje, da je glede na vsa okoljska vprašanja, s katerimi se srečuje svet, to veliko prezgodaj.

»Vedno, tudi pri visokih temperaturah, se lahko mentalno pripravim in smučam na tekmah. Ampak, ali ima to v resnici kakšen smisel?« avstrijska tiskovna agencija Apa povzema izjavo smučarke, ki se je z mediji danes srečala na dogodku svojega opremljevalca v Altenmarktu.

V Evropi vedno manj primernih terenov za trening

»Do katere mere naj okolje prilagajamo koledarju, ki si ga želimo? Ali naj ne bi raje prilagodili naših terminov okolju?« se je pri prijetnih 23 stopinjah Celzija v Avstriji spraševala smučarka. »Je zdaj res čas za tekmovanja v alpskem smučanju? Verjetno ne.«

Petkratna zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala je prepričana, da je treba o koledarju dobro razmisliti in ga spremeniti. Kot pravi, sam termin v Söldnu ni edina problematika in tudi v sposobnost avstrijskih prirediteljev, da uredijo proge, ne dvomi. Še veliko večje težave imajo alpski smučarji, ko v tem času iščejo primerne terene za trening, da bi se lahko optimalno pripravili na uvodno tekmo sezone.

Mikaela Shiffrin je najboljša smučarka te generacije. FOTO: Charly Triballeau/AFP

»Prireditelji v Söldnu vedno najdejo način, da pripravijo tekmo. Težava je, da je v Evropi vedno manj primernih terenov za trening.« Zato 10 dni pred prvo dirko na vprašanje, ali je nared za novo sezono s 45 tekmami, pravi: »Sploh ne.«

In s svojimi mislimi nikakor ni osamljena. Trenutno se vsa svetovna elita na redkih primernih ledenikih v Evropi trudi najti zadovoljive pogoje za pripravo. Tematika se ponavlja že kar nekaj let, letos pa so razmere zelo ekstremne in smučarji se s treningov, kjer so temperature pod lediščem, vračajo v hotele, kjer dneve preživljajo v kratkih rokavih. Zimskega smučarskega vzdušja na ta način tudi med tekmovalci ni.