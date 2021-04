Mikaela Shiffrin razkrila, kaj ji je šlo pozimi najbolj na živce

Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin je imela v predolimpijski zimi 2020/21 veliko vzponov in padcev. V skupnem seštevku za svetovni pokal je končala na nehvaležnem četrtem mestu za Slovakinjo Petro Vlhovo ter Švicarkama Laro Gut-Behrami in Michelle Gisin, kar je njena najslabša končna uvrstitev v zadnjih petih letih.



Toda zaradi tega njene sezone nikakor še ni mogoče označiti za slabe, navsezadnje si je na letošnjem vrhuncu, svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo, prismučala kar štiri kolajne – zlato v alpski kombinaciji, srebrno v veleslalomu ter bronasti v superveleslalomu in slalomu. Za nameček je v svetovnem pokalu slavila tudi tri zmage: v veleslalomu v Courchevelu ter slalomih v Flachauu in Jasni.



V pogovoru za ameriški časnik New York Times je 26-letna šampionka iz Vaila pred dnevi razkrila, kaj ji je šlo v zimi 2020/21 najbolj na živce. »Moram reči, da me je zelo motilo, ko so ljudje zame govorili: 'Oh, postala je slabša.' Dejstvo je, da to res ni bila moja najuspešnejša sezona, a sem kljub temu ponosna na doseženo. Navsezadnje sem bila po očetovi smrti tako potrta, da sploh nisem vedela, ali bom sploh tekmovala,« je zaupala Shiffrinova, ki je tako v posebnem seštevku slaloma kot veleslaloma osvojila drugo mesto.



Da s tem kljub vsemu ni bila povsem zadovoljna, je mogoče soditi tudi po tem, da je po koncu sezone ostala v Avstriji, od koder je tudi opravila telefonski intervju za New York Times. V prejšnjih letih se je namreč takoj po koncu zime vrnila domov v Kolorado, po tej sezoni pa se je odpravila naravnost na avstrijska smučišča, na katerih je preizkušala različne smuči. To je le še en dokaz, da je z mislimi že pri prihodnji zimi in olimpijskih igrah v Pekingu, na katere si želi odpotovati optimalno pripravljena.

