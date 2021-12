Modrice in boleča rama edina spominka po hudem padcu

Kot je poročal švicarski Blick na svoji spletni strani vse kaže na to, da so v grdem padcu na nedeljskem superveleslalomu v St. Moritzu kosti in kolenske vezi švicarske šampionke ostale nedotaknjene. V padcu jo je Lara Gut-Behrami odnesla z modricami in bolečo ramo. Gut-Behramijevo je po padcu v hotelu pregledal reprezentančni zdravnik Walter O. Frey. Nato je opravila še fizioterapijo. Kaže, da tridesetletnica iz Ticina ni resno poškodovana in bo odpotovala v Val d'Isere, kjer bo naslednja postaja za specialistke v hitrih disciplinah.

»Ima modrice. Olimpijske igre niso ogrožene. Poleg tega je Lara zelo žilava,« je v nedeljo zvečer za Blick dejal glavni trener švicarske ženske smučarske reprezentance Beat Tschuor.

Na Corviglii nad St. Moritzom je bilo sicer v nedeljo vse v znamenju še enega športnega smučarskega praznika, sonce, 5000 navijačev, popolna strmina. In nova, stara švicarska smučarska kraljica na startu. Po zmagi na sobotnem superveleslalomu je bila spet glavna favoritinja. Natanko 39 sekund kasneje pa se je primerilo tisto, česar nihče ni pričakoval. Preveč neposredno se je približala levemu zavoju, zdrsnila je na stran, sprva ostala na smučki, a padec je bil neizogiben. Pri skoraj 100 km/h je izgubila ravnotežje, prebila dve mreži in obstala na turistični stezi.

Gisin: Vse je bilo tiho

»Nenadoma je postalo vse tiho v ciljnem prostoru,« je občutke v ciljni areni opisala moštvena kolegica Michelle Gisin, ki je odpeljala številko pred Gut-Behramijevo. Prebudili so se slabi spomini na februar 2017, ko si je Gutova poškodovala kolenske vezi med ogrevanjem za finale kombinacijske tekme na svetovnem prvenstvu. A tokrat ni bilo tako hudo. Tekmovalka se je lahko sama pobrala ter je prismučala po strmini.

V vetrovni loteriji na skrajšani progi z nižjega starta so se odlično znašle italijanske smučarke. Zmagala je Frederica Brignone, ki je prehitela Eleno Curtoni. Novo tretje mesto je osvojila Američanka Mikaela Shiffrin. Razmere so bile na meji regularnosti in številne tekmovalke so imele težave, prišlo je tudi do veliko odstopov. V teh razmerah se nista znašli tudi Slovenki Ilka Štuhec, ki je naredila napako že v zgornjem delu proge in odstopila, ter Maruša Ferk, ki je bila s 36. mestom prepočasna za nove točke svetovnega pokala.

Nova priložnost za obe bo že konec tedna v Franciji. Na progi Oreiller-Killy, na kateri je lani senzacionalno s startno številko 41 slavil zmago Martin Čater, bosta v soboto tretji ženski smuk in v nedeljo četrti ženski superveleslalom. Prvi preizkus smukaške proge bo v četrtek.