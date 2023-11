Na Finskem najboljša Švedinja in Norvežan

Švedinja Emma Ribom in Norvežan Erik Valnes sta zmagala na uvodni preizkušnji letošnje sezone svetovnega pokala v smučarskem teku v Ruki na Finskem. V kvalifikacijah šprinta so nastopili tudi Slovenci Miha Šimenc, Vili Črv in Anže Gros, a se niso prebili v izločilne boje. Najboljši je bil Gros, ki pa je bil šele 70.

V moškem finalu je bil drugi Francoz Richard Jouve, tretji pa Norvežan Johannes Høsflot Klæbo, ki je lani užival rekordno sezono, v kateri je na 28 tekmah vpisal 20 zmag, osvojil pa tudi kristalna globusa tako za skupni kot šprinterski seštevek. Za Valnesa je to druga posamična zmaga v svetovnem pokalu. Najboljši je bil novembra 2020 prav tako v Ruki.

Mladi Gros, debitant na tekmah v Ruki je na 1,4 km dolgi progi v klasičnem koraku za zmagovalcem kvalifikacij, Švedom Marcusom Gratejem, zaostal 12,09 sekunde. Črv je na 73. mestu zaostal 13,54 sekunde, najizkušenejši slovenski tekač Šimenc pa je bil z zaostankom 14,77 sekunde 76.

V povsem nordijsko obarvanem ženskem finalu, kjer so prevladovale kar štiri Švedinje, je bila najhitrejša Ribomova pred rojakinjo Jonno Sundling in Norvežanko Kristino Stavaas Skistad. Emma Ribom je slavila tretjič v svetovnem pokalu po lanskih zmagah v Ruki in Lillehammerju.

Presenetljivo je še ena Švedinja Maja Dahlqvist, lanska zmagovalka skupnega seštevka v šprintu, izpadla v kvalifikacijah s 34. mestom. Zmagovalka kvalifikacij, Finka Jasmi Jönsuu je bila v finalu zadnja, šesta.

V ženski konkurenci slovenskih tekačic na prvi tekmi svetovnega pokala ni bilo na startu, bosta pa Eva Urevc in Anja Mandeljc tekmovali na prihajajočih tekmah na razdaljo. V soboto bo na vrsti tekma na 10 km v klasičnem slogu, v nedeljo pa še na 20 km s skupinskim štartom v prostem slogu.