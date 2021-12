Na novoletno turnejo štiri Slovenke in dva Slovenca

Anamarija Lampič, Eva Urevc, Anja Mandeljc, Anita Klemenčič, Miha Šimenc in Miha Ličef bodo nastopili na novoletni turneji za svetovni pokal v smučarskem teku, ki se bo začela 28. in 29. decembra v švicarskem Lenzerheideju. Le Vili Črv zaradi bolezni ostaja v domovini, je povedal vodja slovenske ekipe Nejc Brodar.

Vili Črv je med prejšnjim vikendom v Dresdnu osvojil svoje prve točke v pokalu in tako kot Janez Lampič, ki ga muči stara poškodba gležnja, ne bo nastopil na najprestižnejši turneji pokala. »Vse nadzorujemo, le Vili je na žalost zbolel in ostaja doma,« je Brodar kratko opisal stanje v ekipi tik pred odhodom v Švico.

Urevčeva in Lampičeva nazadnje tretji na ekipnem šprintu

Urevčeva in Lampičeva sta prejšnjo nedeljo v Dresdnu kljub padcu zasedli tretje mesto na ekipnem šprintu. Lampičeva je bila dan prej tretja posamično za svoje prve zmagovalne stopničke v sezoni, Urevčeva je bila šesta kot lep obet pred nadaljevanjem olimpijske sezone.

Lampičeva je pred odhodom v Švico izpostavila, da so glavni cilj sezone olimpijske igre februarja v Pekingu in da je vse podrejeno igram. Kljub temu si želi, da bi »tour« končala na slovitem in izjemno zahtevnem vzponu na Alpe Cermis na zadnji etapi 4. januarja. Sledilo bo tekmovanje v francoskem Les Roussesu od 14. do 16. januarja, kjer Lampičeve ne bo, pred OI pa je v koledarju svetovnega pokala le še planiški vikend 22. in 23. januarja.