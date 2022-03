Glave odpočiti v izteku in kje je lepše, kot v Planici

Trinajst slovenskih skakalcev bo nastopilo v četrtkovih kvalifikacijah za petkovo posamično tekmo v smučarskih poletih na finalu sezone svetovnega pokala v Planici. Glavni trener reprezentance Robert Hrgota verjame v svoje varovance in slovenske stopničke na skakalnem prazniku pod Poncami. Slovenci so na letalnicah v Vikersundu in Oberstdorfu pokazali, da so v odlični formi, saj so na petih tekmah kar petkrat stali na zmagovalnem odru. V Planici bodo nastopili vsi najboljši ter tisti, ki se že spogledujejo z A-reprezentanco, in sicer Anže Lanišek, Cene Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos, Peter Prevc, Žiga Jelar, Domen Prevc, Tilen Bartol, Anže Semenič, Bor Pavlovčič, Jan Bombek, Žak Mogel in Patrik Vitez.

»Nadaljevati moramo v tem ritmu, kot smo od olimpijskih iger naprej. Če smo v tujini skakali na stopničke, se spodobi to nadaljevati tudi na domačem terenu. Poskusimo jih dobiti čim več in pričarati gledalcem lepo Planico,« je na današnji novinarski konferenci v Planici dejal Hrgota. »Odkar se je začela koronska pandemija, od prve odpovedi v Planici, že vsi sanjamo, da bi se stvari vrnile 'v normalo'. Obljubljajo, da bo letos tukaj v izteku skakalnice lep praznik. V teh težkih časih se mi zdi prav, da pridejo ljudje glave odpočiti v iztek, se pozabavati, odmakniti iz zunanjega sveta in kje lepše, kot v Planici,« glavni trener napoveduje spektakel v dolini pod Poncami.

Lanišek se ne želi obremenjevati z rezultatskimi cilji: »Moja pričakovanja so bolj to, da želim v vsakem poletu uživati, da izrabim zadnji vikend sezone, se čim bolj sprostim in daleč poletim. Spodbujat me pride vsa družina in nekaj prijateljev, tako da bo zelo zabavno.« Tudi Cene Prevc želi predvsem uživati: »Po najboljšem vikendu v življenju v Vikersundu se mi je pripetil najslabši vikend sezone. Ko gledam za nazaj, sem ga v Oberstdorfu kar malo 'biksal'. Skakalnica je lahko čudovita, če dobro skačeš. Upam pa, da se sedaj krivulja obrne nazaj navzgor.« Timi Zajc, zmagovalec zadnje tekme pred finalom, pa upa na ponovitev minulega konca tedna: »Želel bi si ponoviti zmago iz preteklega tedna, ampak tudi če zmage ne bo, se ne bom preveč žrl. Fino je, da se mi je 'poklopilo' in da zelo uživam. Upam, da bo tako tudi ta vikend.«

Že prvega dne poletov je bil v dolini pod Poncami ognjemet. FOTO: Matej Družnik

V zadnjih dveh letih ni bilo Planice

»Rezultatsko ne bi rad nič napovedoval, ker se mi zdi, da trenutno nisem na takšni ravni. Rad bi samo užival. Bo pa res lepo videti ponovno toliko ljudi v Planici,« je menil Kos. Kapetan slovenske zlate mešane in srebrne moške olimpijske ekipe Peter Prevc si želi dolge in varne polete: »Od domače tekme pričakujem predvsem dolge polete, da mi bo uspelo ostali zbran do nedelje. Predvsem pa si želim ustvariti lepe spomine, ker bodo na tekmah znova spet navijači. Na tekme pridejo tudi vsi domači.« Domen Prevc ima v mislih rekordne daljave: »Uspel mi je rekord letalnice v Oberstdorfu, če pa bodo razmere ta vikend prave, se bo marsikaj dalo narediti tudi tu. Najprej je treba biti povsem zbran in osredotočen na prave skoke, da bom potem lahko užival v zraku. Upam, da bom lahko nastopil v čim več serijah in če se na mizi stvari 'poklopijo', tudi rezultat pride.«

Tekmovalni del planiškega praznika se bo v četrtek začel s kvalifikacijami ob 11. uri. Po dveh letih samevanja tribun v dolini pod Poncami bodo že uvodni dan navijaška mesta ob izteku planiške letalnice znova zasedli otroci. Zavarovalnica Triglav bo v okviru akcije Otroci Triglava v Planici ogled kvalifikacijske tekme ob omogočila več kot 4000 osebam oziroma več kot 3770 otrokom s spremljevalci, 11 velikim družinam in okoli 200 osebam s posebnimi potrebami.

»Zaključek sezone je v mojih očeh dogodek, ki ga soustvarjamo tako skakalci kot tudi navijači. Ker v zadnjih dveh letih v Planici ni bilo navijačev, imam občutek, kot da ni bilo Planice. Zato me misel, da bodo tribune ob izteku skakalnice ponovno zasedli mladi ljubitelji smučarskih skokov, zelo veseli. Vedno mi je lepo, ko se po skoku ustavim med najmlajšimi gledalci, ki jim srce gori za navijanje,« je ob tem dejal Peter Prevc.