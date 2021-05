Na Pokljuki skoraj 400.000 evrov dobička

Organizacijski odbor svetovnega prvenstva v biatlonu, ki ga je letos gostila Pokljuka, se je zbral na sklepni seji. Najbolj pomembno je bilo finančno poročilo. Prvenstvo je imelo okrog 4,1 milijona evrov prihodkov, prireditelji pa so ga končali s 396.000 evri dobička.



Polovico dobička bodo vložili v izgradnjo novih rolkarskih prog na Pokljuki, kar bo domačim in tujim biatloncem v centru na Rudnem Polju omogočilo tudi kakovostne poletne priprave. Ob 120.000 evrih, ki so jih biatlonci z naslova prvenstva že dobili, bo biatlonu namenjenih dodatnih 50.000 evrov. 20.000 evrov bo za priprave dobila panoga biatlona znotraj SZS, 30.000 evrov pa bo namenjenih pomoči klubom v obliki opreme: nabavi smuči, palic, pušk in drugega, kar klubi potrebujejo za delo z mladimi.

Na seji je bil sprejet tudi sklep, da Tim Farčnik kot sekretar vodi organizacijski odboj pokljuških tekmovanj do konca marca 2023 in da se obdrži in zagotovi delo pisarne ŠD Pokljuka. Saj bo v teh dveh letih s svetovnim pokalom, z odprtim evropskim prvenstvom, alpskim pokalom in drugimi tekmovanji dela v društvu veliko.



Pokljuški delavci so na seji še enkrat izrazili tudi zadovoljstvo s prenovljeno infrastrukturo, ki jo je s prvenstvom dobil naš biatlonski center. Izrednega pomena za delovanje centra je blejska obvoznica in velik del sanirane ceste na Pokljuko. V centru so prenovljene tudi proge, sanirana je sporna vodna akumulacija, novo je električno omrežje in optična povezava, ki omogoča moderen prenos podatkov S posodobitvijo si je Pokljuka zagotovila osnovne pogoje, da ostane del biatlonskega svetovnega pokala.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: