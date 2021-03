Na Rogli začetek svetovnega prvenstva

Ponedeljkov spored na SP

Na Rogli bo danes in jutri še tretje veliko tekmovanje zimske sezone 2020/21 v Sloveniji. Potem ko skakalci na poletih v Planici in biatlonci na svetovnem prvenstvu na Pokljuki priložnosti za domače kolajne niso izkoristili, bodo zdaj to na svetovnem prvenstvu na Rogli poskušali deskarji v paralelnih disciplinah.Slovenski aduti na domačem prvenstvu bodoin, ki imajo s svetovnih prvenstev skupaj že šest odličij, Košir tudi tri z olimpijskih iger.»Za eno kolajno na Rogli bi zamenjal komplet kolajn,« so besede Marguča, najuspešnejšega slovenskega tekmovalca na svetovnih prvenstvih. Celjan ima v svoji vitrini zlato iz Stonehama 2013, srebro in bron iz La Moline 2011 in bron iz Lachtala 2015, ki nazorno kažejo želje slovenskih tekmovalcev na domačem tekmovanju.»Prvenstvo doma bo prvič in zadnjič. Vsaj zame. Zato je popolnoma jasno, kaj si želimo. Storili bomo vse, da svoje želje in tudi želje drugih izpolnimo,« je jasen Košir, najstarejši iz slovenske reprezentance. »To prvenstvo je za nas nagrada za vse uspehe, ki smo jih kdaj dosegli,« pa starejšega kolega dopolnjuje Mastnak, ki bo na Rogli branil drugo mesto v paralelnem veleslalomu z zadnjega prvenstva v ZDA.Prvenstvo v vseh deskarskih disciplinah in tudi v vseh disciplinah prostega smučanja bi sicer moralo biti na Kitajskem, a ko so ga tamkajšnji prireditelji zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedali. Mednarodna smučarska zveza Fis se je odločila, da discipline loči, Rogli pa ponudi organizacijo paralelnih disciplin.Tekmovalci so imeli zadnjo tekmo svetovnega pokala 7. februarja v Rusiji, Slovenci so od takrat pridno trenirali. Vmes so skočili tudi na tekmo avstrijskega prvenstva, v solidni konkurenci sta Mastnak in Marguč pokazala dobro pripravljenost, predvsem pa, da je preboleli koronavirus, zaradi katerega sta morala izpustiti tekmo v Moskvi, preteklost. Tako kot Koširju jima trenutna pripravljenost vliva samozaupanje, čeprav nihče od njih rezultatov noče napovedovati.9.00: Kvalifikacije paralalnega veleslaloma14.00: Izločilni boji paralelnega veleslaloma