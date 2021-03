Najboljše smučarke po zaslužku prekašale smučarje

V Lenzerheideju je v nedeljo padel zastor na 55. sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju. Po zadnjih tekmah so znani tudi največji zaslužkarji pravkar končane sezone, oziroma največje zaslužkarice. Pogled na uradni razpredelnici Mednarodne smučarske zveze razkriva, da so najboljše smučarke zaslužile več kot najboljši smučarji.



V skupnem seštevku denarnih nagrad je treba upoštevati nagrade osvojene na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo.



Tako je na vrhu denarne razpredelnice drugouvrščena v seštevku svetovnega pokala, Švicarka Lara Gut-Behrami, z bruto zneskom 485.091 švicarskih frankov.



Slovakinja Petra Vlhova, ki je sezono končala s svojim premiernim velikim kristalnim globusom, je v denarnih nagradah sezono končala na drugem mestu z izkupičkom 444.501 švicarskih frankov.



Na tretjem mestu je nekdanja denarna rekorderka Američanka Mikaela Shiffrin z izkupičkom iz nagrad v višini 410.978 švicarskih frankov. Shiffrinova je v svojih najboljših sezonah osvojila v nagradah več kot enkrat toliko. Četrta je odkritje letošnje sezone Avstrijka Katharina Liensberger (333.129), ki je blestela v svetovnem pokalu in na svetovnem prvenstvu.



Tako Vlhova kot Gut-Behramijeva sta v pravkar končani sezoni vsaka osvojili po šest zmag v svetovnem pokalu. Švicarka pa je temu dodala še dve zmagi na SP. Vse tri največje zaslužkarice, Gut-Behramijeva, Vlhova in Shiffrinova, pa so tudi vsaka zbrale skupno deset uvrstitev na zmagovalni oder na tekmah svetovnega pokala v sezoni 2020/21.



V minuli sezoni je bilo sicer 12 različnih zmagovalk tekem svetovnega pokala. Na stopničkah se je zvrstilo 23 različnih smučark. Med njimi je tudi Slovenka Meta Hrovat, ki je bila dvakrat tretja. Na podlagi tega je Hrovatova tudi na vrhu med Slovenkami, na skupno 22. mestu, z izkupičkom v višini 32.082 švicarskih frankov.

Pinturault največji zaslužkar pri moških

V moški konkurenci so prvi štirje tekmovalci zaslužili manj kot prve štiri tekmovalke, čeprav je bilo moških tekem v svetovnem pokalu več (35) kot ženskih (31).



Na vrhu je zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala alpskih smučarjev Francoz Alexis Pinturault (379.064 CHF), sledijo Avstrijec Vincent Kriechmayr (335.090 CHF), Švicar Marco Odermatt (285.920 CHF) in Avstrijec Marco Schwarz (263.780 CHF).



Kriechmayr, sicer osmi najboljši smučar sezone, se je uvrstil pred drugo in tretje uvrščenega Odermatta in Schwarza zaradi dejstva, da je s SP prinesel dve zlati kolajni. Pinturault se na SP v Cortini ni vpisal med zmagovalce.

Čater zaslužil največ med Slovenci

Največji izkupiček denarnega kolača je od slovenskih udeležencev svetovnega pokala pripadel Martinu Čatru, ki je v razvrstitvi moških 27. (47.960 CHF). Levji delež, 45.000 švicarskih frankov, je dobil z zmago na smuku v Val d'Iseru.



Žan Kranjec je denarno sezono končal na 31. mestu (40.300 CHF), za drugo mesto na veleslalomu v Santa Caterini je dobil 21.000 CHF, še štirikrat je bi v svetovnem pokalu l v top 10.



Na stopničkah v svetovnem pokalu je sicer bilo 39 različnih tekmovalcev, Pinturault in Odermatt sta vsak zbrala devet uvrstitev na zmagovalni oder. Na tekmah svetovnega pokala pa je bilo tudi 20 različnih zmagovalcev, največ, pet zmag, je vpisal Pinturault. S petimi zmagami je sezoni končal tudi Kriechmayr, ki je trikrat zmagal v svetovnem pokalu in dvakrat na SP.

