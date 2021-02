Nasmejani Ajdovki se je nasmihalo odličje

Lahko postori še več

Nasmejana Primorka je s svojim drugim slalomom šokirala smučarski svet in favoritinje, le za las se ji ni izšlo za odličje.

je bila velika slovenska junakinja slalomske preizkušnje na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo. Po polovici preizkušnje je zasedala 17. mesto, v drugi vožnji pa je napadla z vsemi močmi, izjemno odsmučala in se celo spogledovala z odličjem.Slokarjeva je na koncu zasedla peto mesto in le prevelik časovni zaostanek iz uvodnega nastopa (2,33 sekunde) ji je preprečil žlahten nasmeh ob osvojitvi kolajne. A tako in tako je bila zaradi odličnega slalomskega vijuganja in uvrstitve na krstnem mundialu nasmejana. Svetovna prvakinja je postala Avstrijka, najhitrejša je bila na obeh progah, 23-letni Ajdovki pa je v sklepni polovici slalomskega nastopa na progi uspel drugi časovni dosežek. Srebro je pripadlo Slovakinji, bron je osvojila Američanka, ta je po štirih zaporednih naslovih slalomske svetovne prvakinje morala predati krono.»Zaradi napake v prvi vožnji sem res jezna, tudi drugo sem odpeljala korektno, a še vedno je bilo veliko napak. Seveda, naredila sem najboljši rezultat v karieri, a vem, da lahko postorim še več,« je bil prvi odziv Andreje Slokar po nastopu, ko je bila na pragu pravcate žlahtne senzacije. »V bistvu se še sploh ne zavedam, kaj se je zgodilo. Ko sem prišla v cilj, nisem bila ravno najbolj vesela in zadovoljna s svojo vožnjo. Še vedno delam veliko napak, a rezultat je super,« je dodala Primorka, članica SK Dol iz Ajdovščine.O predstavi je imel tudi njen trenerkaj povedati: »Cilje bomo do konca sezone še naprej prilagajali. Vesel sem, da je Andreja tokrat drugi tek odsmučala tako, kot sem si želel, da bi oba. V tem položaju, v katerem se je letos znašla, je izjemno težko sestaviti, predvsem na mentalni ravni, to, kar se ji dogaja. V drugi vožnji je postorila točno to, kar zna, a rezerve še obstajajo, in če so, jih iščeš. Želimo si še več oziroma si tega želi tudi sama.«je v slalomski tekmi na SP po prvi vožnji zasedala peto mesto z zgolj 15 stotinkami zaostanka za zmagovalnimi stopničkami. A v drugo ji ni uspela tako hitra vožnja, končala je na devetem mestu. »Prvi tek mi je uspel res super, v drugem bi se seveda dalo malce bolje, a konec koncev, to je zelo lep rezultat. Že dolgo nisem bila tako visoko,« je dejala 27-letna Novogoričanka.se je po odstopu v finalu veleslaloma napaka pripetila tudi v prvi vožnji slaloma: »Trenutno nimam prav veliko besed. Razočarana sem, ker se je dogodila takšna napaka, ki bi jo na treningu v bistvu lahko rešila. Nimam opravičila. Nisem se pravilno lotila tega, kako se rešiti iz napake.«je po 34. mestu v prvi vožnji nastop v drugi izpustila.Norvežanpa je postal novi svetovni prvak v slalomu. Uspeh kariere je s srebrom vpisal Avstrijec, Norvežanje osvojil bron.je končal na sedmem mestu. »To je bila moja najboljša letošnja tekma in sem vesel, da sem to pokazal na SP, kjer so pričakovanja in pritisk največji. Sploh glede na zdravstveno stanje, tudi tokrat ni bilo optimalno,« je dejal Vrhničan Hadalin.je v prvi vožnji povozil količek in odstopil. Slovenija tako na SP ni osvojila odličja, a nekateri nastopi so razlog za optimizem v bodoče.