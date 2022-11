Nekdanji avstrijski as v Anžetovih nastopih težko najde kakšne napake

V nadaljevanju preberite:

Kaj je avstrijski trener Thomas Thurnbichler, ki je spomladi letos prevzel vodenje poljskih smučarskih skakalcev, povedal velikemu junaku uvodnih preizkušenj Dawidu Kubackemu po včerajšnji tekmi v Visli, kaj bo 32-letni Poljak počel do naslednje postaje v Ruki na Finskem, zakaj je bil domžalski as Anže Lanišek v soboto že malo frustriran, kako sta njegove nastope ocenila strokovna komentatorja Werner Schuster in Martin Koch, kaj sta povedala za skoke preostalih Slovencev ...