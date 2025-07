Nekdanji veliki avstrijski up s svojo odločitvijo presenetil vse po vrsti

Veljal je za enega od največjih talentov smučarskih skokov, zdaj pa je presenetljivo sklenil svojo športno pot – že pri 23 letih! »Vsako poglavje se enkrat konča,« je svojim sledilcem na družbenih omrežjih sporočil David Haagen, mladinski svetovni podprvak iz Lahtija 2021 in Zakopanov 2022, kjer je – mimogrede – zaostal le za svojim rojakom Danielom Tschofenigom.

»Nekateri so vedeli že nekaj časa, drugi vedo zdaj, da je zame napočil čas končati to poglavje. Ne morem reči, da sem dosegel vse, kar sem si želel doseči, vendar pa to pač spada zraven,« je ob svojem tekmovalnem slovesu razmišljal 23-letni Avstrijec, ki je ognjeni krst v svetovnem pokalu prestal pri 18 letih v Ruki na Finskem.

Toda želeni preboj med elito mu ni uspel: v svetovnem pokalu je le enkrat osvojil točke, in sicer z 18. mestom v Rasnovu 2021, v veliki nagradi Mednarodne smučarske zveze (FIS) pa je najvišje posegel z desetim mestom v Visli 2020. Nazadnje je na tekmi najvišje ravni nastopil lani v Bischofshofnu, kjer je zasedel 34. mesto.

»Zdaj je čas, da odprem novo poglavje,« je še zapisal Haagen in z všečkom policista nakazal, da bo skakalni dres zamenjal s policijsko uniformo.