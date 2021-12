Nemški organizatorji zaprli vrata vsem gledalcem

Organizatorji novoletne turneje smučarjev skakalcev za sezono 2021/22 so potrdili, da v Oberstdorfu (29. december) in Garmisch-Partenkirchnu (1. januar) zaradi veljavnih ukrepov proti širjenju okužb z novim koronavirusom gledalcev ne bo. Začeli so tudi že vračati kupnine za vstopnice.

»Žal nam novi ukrepi bavarske zvezne vlade ne dovoljujejo manevrskega prostora. Škoda, saj smo razvili poseben in odličen koncept zaščite,« je bil razočaran direktor smučarskega kluba Oberstdorf in generalni sekretar otvoritvene tekme Florian Stern. »A jasno je: skoki za turnejo štirih skakalnic gotovo spadajo pod profesionalni šport, ki mora od zdaj naprej potekati brez gledalcev,« je še dodal in povedal, da bo brez gledalcev potekala tudi tekaška novoletna turneja Tour de Ski, ki bo letos vključevala švicarski Lenzerheide, Oberstdorf ter italijanski Val di Fiemme.

Pripravljeni tudi na predbožično mrzlico

Predsednik smučarskega kluba Partenkirchen Michael Maurer je pustil odprto možnost, da bi se v zadnjem hipu lahko še kaj spremenilo.

»Tega v tem trenutku sicer še ne pričakujemo. A seveda smo zelo fleksibilni in bi lahko spet začeli prodajati vstopnice v nekaj urah. Če bo treba, tudi tik pred božičem,« je dejal Maurer. Tribune bodo v Nemčiji za zdaj okrasili zgolj s kartonastimi navijači.

Avstrijska vlada še ni sporočila, ali bodo za tekmi v Innsbrucku in Bischofshofnu veljali podobno strogi ukrepi. Tekmi bosta na sporedu 4. oziroma 6. januarja 2022. V Innsbrucku so vstopnice še vedno naprodaj, kategorija A je že razprodana, prav tako v Bischofshofnu.