Neposrečen uvod v sezono slovenskega trojčka

Slovenski smučarski tekači so v kvalifikacijah sprinta na uvodu v novo sezono svetovnega pokala ostali brez izločilnih bojev. Na Finskem so nastopili Vili Črv, Miha Šimenc in Anže Gros, slednji je bil med trojico najboljši na 70. mestu.

Gros je kvalifikacije na 1,4 km dolgi progi v klasičnem koraku končal na 70. mestu z 12,09 sekunde zaostanka za zmagovalcem, Švedom Marcusom Gratejem. Črv je na 73. mestu zaostal 13,54 sekunde, najizkušenejši slovenski tekač Miha Šimenc pa je z zaostankom 14,77 končal na 76. mestu.

V ženski konkurenci slovenskih tekačic na prvi tekmi svetovnega pokala ni bilo na startu.

V soboto in nedeljo v Ruki sledita tekmi na razdalji.