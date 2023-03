Pametne ure tekačem v Planici izmerile celo pet kilometrov manj od 50 km

Po nedeljski kraljevski preizkušnji na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici so se mnogi čudili hitrim časom, ki so jih dosegli najboljši tekači na smučeh. Norveški zmagovalec Pål Golberg je namreč 50 kilometrov v klasičnem slogu pretekel v času 2;01:30,2, s čimer je bil za debelih devet minut hitrejši od dosežka, s katerim si je pred dvema letoma naslov svetovnega prvaka v maratonu v Oberstdorfu izbojeval njegov rojak Emil Iversen (2;10:52,9).

Zaradi tega so se nekateri upravičeno vprašali, ali je bila proga v dolini pod Poncami dejansko dolga 50 kilometrov. Njihov dvom je toliko večji, ker so pametne ure različnih tekmovalcev izmerile, da naj bi v resnici pretekli občutno manj od predvidene kraljevske razdalje. Golbergu je, denimo, v cilju pokazala 46,37 kilometra, Francoz Maurice Manificat, ki je zasedel 32. mesto, naj bi pretekel 46,55 kilometra, Estoncu Alvarju Johannesu Alevu (35.) je izmerila 46,63 kilometra, Britanec Andrew Musgrave, ki je pristal na 34. mestu, pa je le debelo pogledal, ko je na uri videl zgolj 44,72 kilometra, torej kar 5,28 kilometra manj od 50 kilometrov.

Vodja tekmovanja v smučarskem teku Uroš Ponikvar je sicer hitro ovrgel namigovanja, da naj bi bila proga prekratka. Kot je pojasnil, so tekači pretekli sedem krogov, dolgih 7,15 kilometra, skupaj torej 50,05 kilometra. »Progo so preverili uradni nadzorniki pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), vsi homologacijski dokumenti pa so na na voljo na spletni strani FIS,« je komentiral Ponikvar in pripomnil, da je lahko na Golbergov zmagoviti čas v nedeljo vplival tudi izjemno hiter sneg.