Ni vedela, ali je bilo vse to res ali je le sanjala

Veselju slovenskih junakinj ni bilo konca. FOTO: Barbara Gindl/AFP

Znova so se ji uresničile sanje

Vrstni red v svetovnem pokalu (5/16):

1. Kramer (Avs) 410, 2. Križnar 291, 3. Klinec (obe Slo) 265, 4. Takanaši (Jap) 226, 5. Kvandal (Nor) 218, 9. Bogataj 137, 21. Brecl 61, 26. Rogelj 29, 42. Komar (vse Slo) 4.

V Hizenbachu bosta ta konec tedna še dve posamični tekmi, današnja se bo začela ob 12.45, jutrišnja pa ob 12.15.

Rezultati prve tekme v Hinzenbachu (HS-90):

1. Križnar 237,4 (89, 90.5), 2. Klinec (obe Slo) 236,6 (90.5, 86.5), 3. Kvandal (Nor) 226,6 (84.5, 90) 4. Kramer (Avs) 223,6 (87, 85.5), 5. Avakumova (Rus) 217,2 (79, 85.5), 8. Bogataj 210,8 (81.5, 81), 16. Brecl 194,2 (77, 76), 18. Rogelj 193,7 (76, 77.5), 36. Komar (vse Slo) 79,0 (69).

Kar jez izjemnim poletom (143,5 m) »napovedala« že pred tednom dni na uradnem treningu v Titisee-Neustadtu, kjer nato s petim in šestim mestom na tekmah ni povsem unovčila vrhunske forme, je uresničila včeraj v Hinzenbachu. Na prvi od treh preizkušenj na Aignerjevi skakalnici je ugnala vse tekmice in slavila krstno zmago v svetovnem pokalu, nepozaben slovenski dan pa je z drugim mestom dopolnila Ema Klinec.Redko se zgodi, da zgovorna Nika ostane skoraj brez besed, kot se ji je to po največjem uspehu doslej za trenutek zgodilo med krajšim pogovorom za avstrijsko nacionalno televizijo ORF. »Sploh ne vem, kaj naj rečem,« so bile prve besede 20-letne skakalke iz Delnic v Poljanski dolini, ki, mimogrede, zdaj že nekaj časa – tako kot v tej zimi naš najboljši skakalec– živi v Mlaki pri Kranju.Po krajšem premisleku je mlada članica iz SSK Žiri s širokim nasmeškom, ki ga ni mogla skriti niti zaščitna maska, pristavila, da je zares vesela in srečna. »Bila sem sproščena in naredila dva zelo dobra skoka,« je razkrila skrivnost svojega uspeha in se vprašala: »Ne vem, ali je vse to res ali nemara sanjam?« Na vprašanje novinarke, ali bo lahko zvečer zaspala, je najprej v smehu odvrnila, da tega še ne ve, nato pa dodala, da bo najbrž potrebovala nekaj časa, preden bo lahko zatisnila oči in utonila v spanec.Ob tem je nekdanji avstrijski šampion, ki po končani športni poti deluje kot strokovni komentator, pripomnil, da Nika zaradi adrenalina in čustev verjetno res ne bo veliko spala, a to po njegovem še ne pomeni, da bo zaradi tega preostali tekmi v Hinzenbachu – današnjo (12.45) in jutrišnjo (12.15) – pričakala nespočita. »Ravno nasprotno. Ta zmaga ji bo vlila dodatno energijo in okrepila njeno samozavest,« je presodil 48-letni Avstrijec.Križnarjeva si je tako še drugič v dveh tednih uresničila sanje. Po zgodovinskem prvem ekipnem podvigu na Ljubnem se je še prvič na najvišjo stopnico odra za najboljše skakalke na svetu zavihtela tudi med posameznicami. Tako je postala tretja slovenska zmagovalka tekme za svetovni pokal po(Lillehammer '14) in(Ljubno '16).Nikino veselje je bilo toliko večje, ker ji je družbo na slovesni razglasitvi kot drugouvrščena – tako kot pred tremi leti na mladinskem svetovnem prvenstvu v Kanderstegu – delala reprezentančna in klubska kolegica Ema Klinec. »Zares sem si želela, da bi enkrat skupaj stali na stopničkah tudi v svetovnem pokalu. No, še lepše bi bilo, če bi bili skupaj na vrhu,« je še dejala Križnarjeva, ki ji je prikimala tudi Klinčeva.»Za nami je nor dan, drugo mesto je odlično, stati z Niko na stopničkah pa ... Enkrat sva se že pogovarjali, da se bo uresničilo. Zdaj se je res! Hvala vsem, ki so to omogočili,« je poudarila 22-letnica iz Poljan nad Škofjo Loko, ki je po prvi seriji – po diskvalifikaciji japonske zvezdnice– še vodila z 1,2 točke naskoka pred Križnarjevo. Na koncu jo je od nje ločilo vsega 0,8 točke. A je najbrž le še vprašanje časa, kdaj bo tudi sama prvič okusila slast zmage ...