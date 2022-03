Ni železna lady, v bistvu je le simpatično in čustveno dekle

V nadaljevanju preberite:

»V sezoni so bili vzponi in padci, slednji so bili res boleči, eni najtežjih trenutkov v mojem življenju in na športni poti. Vsakokrat, ko sem bila na tleh, sem se spomnila na druge težke življenjske preizkušnje, počutila sem se tako sesuto, da bi najraje kar odšla domov,« je priznala Mikaela Shiffrin. Ameriška zvezdnica alpskega smučanja pa je po polomu na olimpijskih igrah v Pekingu le najboljša v skupnem seštevku svetovnega pokala v zimi 2021/22. Želite zvedeti še več? Preberite članek!