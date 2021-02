Nika in Ema med najdaljšimi na prvem treningu v Oberstdorfu

Slovenske smučarske skakalke so se na uvodnem uradnem treningu na nordijskem SP v Oberstdorfu predstavile v zelo lepi luči. To še zlasti velja za Niko Križnar (96,5 m/10., 100 m/4. in 101,5 m/2.) in Emo Klinec (100,5 m/5., 100,5 m/5. in 97 m/4.), ki sta bili na srednji napravi pod Senčno goro (HS-106) med najdaljšimi.



Krepko prek 90-metrske znamke so doskakovale tudi preostale tri naše reprezentantke Urša Bogataj (97 m/7., 94,5 m/11. in 91 m/11.), Jerneja Brecl (96,5 m/6., 97 m/8. in 92,5 m/13.) in Špela Rogelj (91,5 m/16., 93 m/16. in 94,5 m/8.).



Vrhunsko pripravljenost sta potrdili tudi japonska šampionka Sara Takanaši (103,5 m/1., 101,5 m/2. in 104,5 m/1.) in Avstrijka Marita Kramer (101,5 m/2., 103,5 m/1. in 101 m/3.), ki bosta, kot vse kaže, ob Norvežanki Maren Lundby (100 m/7. in 101 m/3.) in drugi Avstrijki Danieli Iraschko-Stolz (102 m/3., 99,5 m/7. in 95,5 m/5.) največji trn v peti Križnarjeve in Klinčeve.



Jutri (18.00) bodo v Oberstdorfu na sporedu kvalifikacije za četrtkovo posamično tekmo (17.00).

