Nika Križnar na Ljubnem tik pod vrhom, v Lahtiju nagaja veter

Rezultati kvalifikacij na Ljubnem (HS-94):

1. Opseth (Nor) 127,4 (89.5), 2. Križnar 126,0 (93.5), 3. Bogataj (obe Slo) 125,9 (90.5), 4. Lundby (Nor) 125,7 (93), 5. Klinec 124,9 (87), 7. Rogelj 122,8 (90), 28. Vetrih 105,1 (80.5), 29. Komar 104,9 (79.5), 40. Repinc Zupančič 100,0 (75.5), 50. Vtič 90,2 (71.5), 56. Markuta 83,5 (72.5), 63. Logar 79,0 (68.5), 64. Mazi 78,1 (66.5), Brecl (vse Slo) – diskvalifikacija.

Na Ljubnem so izpeljali kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo svetovnega pokala v ženskih smučarskih skokih. Najboljši dosežek je med 76 skakalkami iz 17 držav uspel Norvežanki(89,5 m), tik za njo sta pristali(93,5 m) in(90,5 m).Zelo dobro sta skočili tudi(87 m/5.) in(90 m/7.), ob novinki(80,5 m/28.) sta se skozi kvalifikacije od naših prebili še(79,5 m/29.) in(75,5 m/40.). Jutri bo na sporedu ekipna preizkušnja (14.00).Najboljši skakalci so v Lahtiju, kjer bo jutri moštvena tekma (16.15), v nedeljo pa posamična. Na Finskem je le 53 tekmovalcev iz 11 držav, med njimi je tudi šest SlovencevterV Lahti bi moral odleteti tudi, a je moral ostati doma, ker je bil pred odhodom pozitiven pri testiranju na koronavirus. Današnje kvalifikacije na veliki napravi v Lahtiju so sicer odpovedali zaradi premočnega vetra (do 7,5 m/s).