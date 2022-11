Nika Križnar v Visli tik pod stopničkami in napreduje v pravo smer

Avstrijska smučarska skakalka Eva Pinkelnig (262,3 točke) je zmagovalka druge tekme v novi sezoni v poljski Visli, ki prvič v zgodovini svetovnega pokala poteka na plastični podlagi. Najboljša Slovenka Nika Križnar (246,5), ki je v soboto zasedla sedmo mesto, je tekmo končala tik pod zmagovalnim odrom na četrtem mestu. Prve stopničke v sezoni je zgrešila zgolj za 2,2 točke.

»Seveda sem zadovoljna. Res mi je le malo zmanjkalo do stopničk, a očitno so bile tekmice boljše. Jaz pa tudi napredujem; od včerajšnjih skokov sem napredovala v pravo smer in z današnjimi skoki sem lahko zelo zadovoljna,« je bila po tekmi tudi četrtega mesta vesela Križnarjeva.

Prvega mesta se je tokrat razveselila Avstrijka Eva Pinkelnig. FOTO: Janek Skarzynski/AFP

Drugim slovenskim skakalkam se ni uspelo prebiti med najboljšo deseterico. Tik za njo, na 11. mestu, je nastop na Poljskem končala Ema Klinec (225,5 točke). Zmagovalka prejšnji mesec končane poletne sezone Urša Bogataj (224,2) je v finalu prikazala izjemno lep skok in napredovala na 12. mesto tik za reprezentančno kolegico, Nika Prevc (173,6) pa je tekmo končala na 28. mestu. Brez finala je na 32. mestu ostala Katra Komar, že v kvalifikacijah pred tekmo pa je obstala Jerneja Repinc Zupančič.

Urša Bogataj: Približek pravemu skoku

»Danes sem dala svoj maksimum, ni pa šlo višje od 11. mesta. A to ne pomeni, da so bili moji skoki dobri, ker niso bili. Pripravljenost je veliko boljša, a v Wisli nisem pokazala tistega, kar sem na treningih. Zdaj gremo naprej po svoji poti in verjamem, da bodo prišli tudi rezultati,« je ocenila Klinčeva.

Zmagovalka prejšnji mesec končane poletne sezone Urša Bogataj (224,2) je v finalu prikazala izjemno lep skok in napredovala na 12. mesto tik za reprezentančno kolegico: »Kadar človek ne ve točno, kaj je težava, je zelo težko vse definirati. A finalni skok je bil že približek pravemu in želim si, da bi mi v nadaljevanju sezone uspel še kakšen takšen.«

»Gotovo so punce sposobne več. Če povzamem cel vikend, smo res lahko zadovoljni samo s kvalifikacijami. Nekaj se je zgodilo v glavah, imeli smo nekaj težav s smučino, mogoče tudi z materiali. Pokazali smo, da smo blizu. Morda smo malce zaskrbljeni, a to je samo opozorilo za nas, da nas čaka delo. V preteklosti smo se že pobrali in verjamem, da se bomo še enkrat,« je uvodni konec tedna povzel selektor Zoran Zupančič.

Zdaj je pred smučarskimi skakalkami nekoliko daljši premor. Naslednje tekme jih čakajo v začetku decembra v Lillehammerju.