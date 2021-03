Nika Križnar osvojila kristalni globus

Prava športna drama se je razpletla z velikim slavjem za slovenski tabor! Nika Križnar, 21-letna članica kluba Alpina Žiri, je namreč zmagovalka sezone, kar je doslej 4. veliki kristalni globus za slovenske smučarske skoke, zdaj prvič v ženski konkurenci. Ob naši današnji junakinji sta se prestižne lovorike doslej veselila Primož Peterka (1997, 1998) in Peter Prevc (2016).



Muhasto vreme je že včeraj poseglo v skakalni spored, zdaj pa je ob polčasu v Čajkovskem (Rusija) prekinilo odločilno serijo za končno razvrstitev skakalk v svetovnem pokalu. Zaradi močnega vetra so morali to namreč prestaviti, izhodišče naše orlice Nike Križnar pa je bilo sanjsko: v prvo je skočila 131,5 metra za 3. mesto, njena tekmica v boju za globus Sara Takanaši pa je bila s 126 metri 7. Slednja je imela v razvrstitvi na vrhu pred to tekmo 15 točk prednosti, toda po tem razpletu uvodne serije jo je Slovenka prehitela.



Žirija se je odloča, kako bi tekmo skakalke vendarle sklenile z drugo serijo, toda po nastopu treh skakalk je sledila spet prekinitev in pozneje tudi končna odpoved Po prvem delu sta bili pred Križnarjevo sijajna Avstrijka Marita Kramer, zdaj s 146,5 metra rekorderka skakalnice, in Norvežanka Silje Opseth, ki je skočila 134 metrov. Uvrstitve drugih Slovenk: 14. Špela Rogelj (118,5), 21. Urša Bogataj (113) in 29. Katra Komar (97,5).

